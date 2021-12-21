الرحلات الفضائية الروسية الأمريكية المشتركة قد تبدأ العام القادم

أعلن مدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية، جويل مونتالبانو، أن برنامج الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة قد يبدأ العام القادم.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال مونتالبانو: "برنامج الرحلات الفضائية المشتركة على متن مركبات سبيس إكس الأمريكية ومركبات سويوز الروسية قد يبدأ خريف العام القادم".

وأضاف "بالنسبة للرحلات المأهولة المشتركة نحن نتحدث عن ذهاب الرواد الروس إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Сrew Dragon التي تمنحها شركة سبيس إكس الأمريكية، وعن ذهاب الرواد الأمريكيين على متن مركبات سويوز الروسية.. لقد ناقشنا كل ما يلزم لتوقيع اتفاق يخص هذا الأمر بين الجانب الأمريكي والروسي".

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وأشار مونتالبانو إلى أن رواد الفضاء الأمريكيين والروس يواصلون تدريباتهم للقيام بمثل هذه الرحلات، وأن الجانب الأمريكي يواصل العمل على هذا الموضوع لتحقيقه مع خريف العام القادم.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا "روس كوسموس":أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا: مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي