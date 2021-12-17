Success Rockets الروسية تعلن عن موعد إطلاق صواريخها إلى الفضاء

أعلنت شركة Success Rockets الروسية الخاصة عن موعد إطلاق صواريخها الفضائية الجديدة إلى مدارات الأرض.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال أوليغ منصوروف، المدير العام للشركة "إذا أردنا الحديث عن رحلة شبه مدارية إلى ارتفاع يزيد عن 100 كلم عن سطح الأرض فإن صواريخنا الجديدة ستطلق في هذه الرحلة العام القادم، ونحن نسعى لتحقيق هذا الأمر، أما بالنسبة لرحلة الصواريخ إلى مدارات أرضية بعيدة فأعتقد أنها ستكون عام 2024".

وأضاف "الصاروخ سيحمل في رحلته شبه المدارية حمولة صغيرة تبلغ 20 كلغ فقط، وتتضمن هذه الحمولة معدات للبحث الجيوفيزيائي تابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أما في رحلة الصاروخ إلى المدارات الأرضية القريبة فسيحمل على متنه حمولة تصل إلى 250 كلغ، وفي الرحلة إلى المدارات الأرضية البعيدة سيحمل الصاروخ نحو 150 كلغ".

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وأشار منصوروف إلى أن شركته تخطط لاستعمال صواريخها الفضائية أولا لإرسال الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض، ومن ثم ستنتقل لمجال الرحلات الفضائية المأهولة بالتعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية.

وبالإضافة إلى صواريخ الفضاء تعمل Success Rockets أيضا على تطوير أقمار صناعية ستستخدم لمراقبة المناخ والغازات التي قد تؤثر على الاحتباس الحراري.

المصدر: فيستي