"روس كوسموس": روسيا قادرة على إنتاج 4 مركبات فضائية مأهولة كل عام

تتوفر لدى الصناعة الروسية إمكانية إنتاج 4 مركبات فضائية مأهولة كل عام للقيام برحلات فضائية إلى مدار الأرض.

صرح بذلك، سيرغي كريكاليوف، المدير التنفيذي لشؤون البرامج المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وقال في مراسم استقبال أفراد طاقم مركبة "سويوز – إم إس – 20" في "مدينة النجوم" بضواحي موسكو إن "الأمريكيين صاروا الآن يستخدمون مركباتهم المأهولة للقيام برحلات فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية. ولا نحتاج إلا لمركبتين فضائيتين سنويا لنقل روادنا إلى المحطة الدولية. مع ذلك فإن صناعتنا قادرة على إنتاج 4 مركبات".

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسي، دميتري روغوزين، كان قد أوكل في وقت سابق إلى شركة "إينيرغيا"، بصفتها فرعا للمؤسسة، مهمة زيادة عدد المركبات الفضائية المأهولة كي تستطيع أن تنتج كل عام 4 مركبات، كما كلّف إدارة الشركة بوضع خطة تقضي بإنتاج 4 مركبات مأهولة من طراز"سويوز – إم إس".

وأوضح، روغوزين أن تلك الخطة لازمة لتطوير السياحة الفضائية التي تجلب أموالا تستخدم لاحقا لتطوير القطاع الفضائي الصاروخي الروسي.

المصدر: تاس