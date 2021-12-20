مركبة جونو تشارك "الأصوات المخيفة" الصادرة عن أكبر أقمار النظام الشمسي

باعتباره أكبر قمر في نظامنا الشمسي، فإن قمر كوكب المشتري غانيميد، يعد أحد أكثر الأجسام إثارة لاهتمام علماء الفلك.

وغالبا ما يُعتقد أن الأقمار ستكون هادئة مقارنة بالكواكب المضيفة، لكن هذا ليس صحيحا تماما، وفقا للأبحاث العلمية.

Sounds from a Ganymede flyby, remarkable comparisons between Jupiter and Earth, magnetic fields, a new picture of Jupiter's main dust ring, and more were all part of a briefing today at #AGU21 about our ongoing #JunoMission to Jupiter: https://t.co/A5BymlI7Impic.twitter.com/lOt1iYteTk — NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 17, 2021

ففي 7 يونيو 2021، أجرت مركبة جونو، التابعة لوكالة ناسا، رحلة طيران قريبة من غانيميد، وسجلت الموجات الكهرومغناطيسية للقمر، الموجات الكهربائية والمغناطيسية المنتجة في الغلاف المغناطيسي، باستخدام أداة الموجات الخاصة به.

وأنتج الباحث الرئيسي في مهمة جونو، سكوت بولتون، من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو، تسجيلا صوتيا لنشاط المجال المغناطيسي حول قمر المشتري غانيميد أثناء رحلة المركبة الفضائية في السابع من يونيو القريبة من القمر.

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ويكشف المقطع الذي تبلغ مدته 50 ثانية عن تغيير حاد في نشاط المسبار الذي دخل جزءا مختلفا من الغلاف المغناطيسي لغانيميد، ربما لأنه ترك الجانب الليلي لدخول ضوء النهار.

ويأتي التسجيل الصوتي من تحويل الترددات الكهربائية والمغناطيسية إلى النطاق المسموع. ويهيمن الغلاف المغناطيسي لكوكب المشتري على أقماره وهو موجود في التسجيل، لكن غانيميد هو القمر الوحيد في النظام الشمسي الذي يمتلك مجالا مغناطيسيا (على الأرجح بسبب قلبه السائل من الحديد). وهذا ليس إنجازا يمكن تكراره في مكان آخر في المستقبل القريب.

وكانت الموسيقى التصويرية جزءا من إحاطة أكبر لجونو، حيث كشف فريق البعثة عن الخريطة الأكثر تفصيلا حتى الآن للمجال المغناطيسي للمشتري، والتي تسمح لعلماء جونو بإجراء مقارنات مع المجال المغناطيسي للأرض. تشير البيانات للفريق إلى أن حركة الدينامو، الآلية التي يولد بها جسم سماوي مجالا مغناطيسيا، في داخل المشتري تحدث في الهيدروجين المعدني، أسفل طبقة تعبر عن "مطر الهيليوم".

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وأظهرت البيانات المدة التي ستستغرقها البقعة الحمراء العظيمة والبقعة الزرقاء الاستوائية الكبرى للتحرك حول الكوكب (نحو 4.5 سنة و350 سنة على التوالي).

كما كشفت النتائج أيضا أن التيارات النفاثة بين الشرق والغرب تمزق البقعة الزرقاء العظيمة، وأن الأعاصير القطبية تتصرف مثل دوامات المحيط على الأرض.

ولن تسمع هذه الأصوات إذا كان بإمكانك زيارة غانيميد بنفسك. ومع ذلك، فهي تذكير بأنه حتى العوالم التي تبدو ميتة كثيرا ما تمتلئ بالنشاط الذي يمكنك اكتشافه باستخدام الأدوات المناسبة.

وتمت مناقشة الأصوات من رحلة طيران غانيميد، والمجالات المغناطيسية، والمقارنات الرائعة بين كوكب المشتري ومحيطات الأرض والأغلفة الجوية خلال اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في الخريف في "نيو أورلينز".

وقال بولتون: "هذه الموسيقى التصويرية جامحة بما يكفي لتجعلك تشعر كما لو كنت تركب على طول بينما يبحر جونو متجاوزا غانيميد للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين". "إذا استمعت عن كثب، يمكنك سماع التغيير المفاجئ للترددات الأعلى حول نقطة منتصف التسجيل، والتي تمثل الدخول إلى منطقة مختلفة في الغلاف المغناطيسي لغانيميد".

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وأوضح ويليام كورت من جامعة آيوا في آيوا سيتي، المحقق الرئيسي في تحقيق Waves: "التحليل التفصيلي والنمذجة لبيانات الموجات جارية. من الممكن أن يكون التغيير في التردد بعد وقت قصير من أقرب اقتراب يرجع إلى الانتقال من الجانب الليلي إلى الجانب النهاري في غانيميد".

وفي وقت اقتراب جونو الأقرب من غانيميد، أثناء الرحلة 34 للمهمة حول كوكب المشتري، كانت المركبة الفضائية على بعد 645 ميلا (1038 كيلومترا) من سطح القمر وتنتقل بسرعة نسبية 41600 ميل في الساعة (67000 كم / ساعة).

المصدر: إنغيدجت