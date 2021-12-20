اليابان تختار روادا جددا لاستكشاف القمر

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية JAXA عن بدء استلام االطلبات للالتحاق بمجموعتها الجديدة من الرواد الذين سيشاركون في رحلات استكشاف القمر المستقبلية.

وأشارت الوكالة إلى أن الراغبين في الانضمام إلى صفوف روادها الجدد يمكنهم إرسال طلباتهم عبر موقع إلكتروني خصصته لهذا الغرض، وبعد التحقق من الطلبات سيتعيين على المقبولين اجتياز أربع مراحل من الاختبارات للانضمام لصفوف روادها، وفي فبراير 2023 سيتم نشر القائمة النهائية بأسماء الذين اجتازوا الاختبارات، والذين سيحصلون على عمل رسمي في الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن شروط اختبار الرواد الجدد أصبحت أقل تعقيدا مقارنة بالشروط التي كانت مفروضة عند اختيار الدفعات السابقة من الرواد، إذ لم يعد شرط وجود شهادة تعليم علمية أحد الشروط الأساسية للانتساب، كما أن الشروط الصحية للمتقدمين باتت أكثر مرونة أيضا.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الرواتب المبدئية للرواد المقبولين في مراحل توظيفهم الأولية ستتراوح ما بين 320 ألفا إلى 360 ألف ين شهريا (ما بين 2.8 و3.2 ألف دولار)، كما ستخضع هذه الرواتب لزيادات سنوية ومدفوعات حوافز إضافية.

وتملك وكالة الفضاء اليابانية حاليا 7 رواد في صفوفها، بمتوسط عمر 52 عاما، وحتى عام 2030، أي عندما تبدأ عمليت الاستكشاف النشطة للقمر يتوقع أن يبقى رائدان فقط من هؤلاء الرواد في الخدمة، لذا توجب عليها اختيار دفعات جديدة من الرواد.

المصدر: فيستي