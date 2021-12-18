 
مباشر

مصر.. "القومي للبحوث الفلكية" يوضح ظاهرة "القمر الأصغر" ويعلن فتح أبوابه غدا لرصده

الفضاء

مصر..
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzf9

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية المصري أنه سيفتح أبوابه غدا السبت بعد غروب الشمس لمن يرغب برصد بدر "القمر الأصغر"، ونشر موجزا توضيحيا عن هذا القمر.

إقرأ المزيد
أطول قمر مكتمل لعام 2021 على وشك الحدوث!
أطول قمر مكتمل لعام 2021 على وشك الحدوث!

وردا على التساؤلات عن "القمر الأصغر" عرض المعهد موجزا توضيحيا، قال فيه إن للقمر في طور البدر تسميات مختلفة حسب وقت حدوثه من العام.

وذكر أن أقرب نقطة للقمر إلى الأرض تسمى بالحضيض، وأبعد نقطة تسمى بالأوج.

وقال إنه عندما يحدث البدر عند نقطة الحضيض فإنه يبدو كبيرا عن المعتاد، ويسمى حينئذ بالقمر العملاق، وقد يحدث البدر عند نقطة الأوج فيبدو أصغر من المعتاد ويسمى عندئذ بالقمر الأصغر.

وأشار المعهد إلى أن القمر في شهر ديسمبر يسمى بالقمر البارد (Cold Moon) حيث يظهر في ليالي ديسمبر الباردة.

وفي الشهر الحالي سيحظى القمر بثلاث خصائص، منها قربه من "نقطة الحضيض"، وأنه سيجمع في هذا الشهر بين تسميتين الأولى القمر البارد (Cold Moon) والثانية القمر الأصغر (Micromoon).

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا