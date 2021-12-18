مصر.. "القومي للبحوث الفلكية" يوضح ظاهرة "القمر الأصغر" ويعلن فتح أبوابه غدا لرصده

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية المصري أنه سيفتح أبوابه غدا السبت بعد غروب الشمس لمن يرغب برصد بدر "القمر الأصغر"، ونشر موجزا توضيحيا عن هذا القمر.

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وردا على التساؤلات عن "القمر الأصغر" عرض المعهد موجزا توضيحيا، قال فيه إن للقمر في طور البدر تسميات مختلفة حسب وقت حدوثه من العام.

وذكر أن أقرب نقطة للقمر إلى الأرض تسمى بالحضيض، وأبعد نقطة تسمى بالأوج.

وقال إنه عندما يحدث البدر عند نقطة الحضيض فإنه يبدو كبيرا عن المعتاد، ويسمى حينئذ بالقمر العملاق، وقد يحدث البدر عند نقطة الأوج فيبدو أصغر من المعتاد ويسمى عندئذ بالقمر الأصغر.

وأشار المعهد إلى أن القمر في شهر ديسمبر يسمى بالقمر البارد (Cold Moon) حيث يظهر في ليالي ديسمبر الباردة.

وفي الشهر الحالي سيحظى القمر بثلاث خصائص، منها قربه من "نقطة الحضيض"، وأنه سيجمع في هذا الشهر بين تسميتين الأولى القمر البارد (Cold Moon) والثانية القمر الأصغر (Micromoon).

المصدر: RT