علماء الفلك يكتشفون مخزونا سريا من المياه في "أكبر واد في المجموعة الشمسية"!

يمكن أن يكون هناك نظام واسع من الأخاديد التي تغطي سطح المريخ بشكل كبير، لتكون احتياطيات من المياه المخفية.

واكتشفت كمية عالية بشكل غير عادي من الهيدروجين في قلب 4000 كيلومتر (2485 ميل) من الأخاديد المعروفة باسم Valles Marineris، الملقب بـ Grand Canyon of Mars (غراند كانيون المريخ). ونحن نعرف ذلك بفضل البيانات الجديدة من ESA-Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter's FREND.

وتشير النتائج إلى أنه على أعماق تصل إلى متر (ثلاثة أقدام) تحت السطح، تكون التربة في المنطقة غنية بالمياه، إما مرتبطة بالمعادن أو كجليد مائي تحت السطح، ما قد يوفر طريقة جديدة لتحديد موقع الأشياء الثمينة.

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وقال الفيزيائي إيغور ميتروفانوف، من معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية في روسيا؛ المعد الرئيسي للدراسة الجديدة: "باستخدام Trace Gas Orbiter، يمكننا أن ننظر إلى أسفل بمقدار متر واحد تحت هذه الطبقة الترابية ونرى ما يحدث بالفعل تحت سطح المريخ - والأهم من ذلك، تحديد "الواحات" الغنية بالمياه التي لا يمكن اكتشافها باستخدام الأدوات السابقة. وكشف FREND عن منطقة بها كمية كبيرة بشكل غير معتاد من الهيدروجين في نظام وادي Valles Marineris الضخم: بافتراض أن الهيدروجين الذي نراه مرتبط بجزيئات الماء، فإن ما يصل إلى 40% من المواد القريبة من السطح في هذه المنطقة تبدو وكأنها ماء".

ومن الممكن العثور على الماء تحت السطح، لكن عمليات البحث السابقة الأخرى التي أجرتها الأقمار الصناعية الأخرى للمريخ وجدتها فقط في خطوط العرض الأعلى.

وبدلا من رسم خرائط الضوء على سطح الكوكب الأحمر، يكتشف FREND النيوترونات. وقال الباحثون إن هذا يسمح لها برؤية محتوى الهيدروجين في تربة المريخ حتى متر واحد تحت السطح. وهو ما يبدو، في الملاحظات التي أجريت بين مايو 2018 وفبراير 2021، أنه وقع فعلا.

وقال الفيزيائي أليكسي مالاخوف، من معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "تُنتج النيوترونات عندما تصطدم جسيمات عالية الطاقة تُعرف باسم الأشعة الكونية المجرية بالمريخ؛ وتنبعث من التربة الأكثر جفافا نيوترونات أكثر من تلك الأكثر رطوبة، وبالتالي يمكننا استنتاج كمية الماء الموجودة في التربة من خلال النظر إلى النيوترونات التي تنبعث منها. وجدنا جزءا مركزيا من Valles Marineris مليئا بالمياه - مياه أكثر بكثير مما توقعنا. وهذا يشبه إلى حد كبير مناطق التربة الصقيعية على الأرض، حيث يستمر الجليد المائي بشكل دائم تحت التربة الجافة بسبب درجات الحرارة المنخفضة الثابتة".

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وتبلغ مساحة منطقة الهيدروجين العالية حجم هولندا، وتتداخل مع Candor Chasma، أحد أكبر الأخاديد في نظام Valles Marineris. وفي هذه المنطقة من المريخ، تحتوي المعادن عادة على القليل جدا من الماء، لذلك يعتقد الباحثون أن المادة من المحتمل أن تكون على شكل جليد مائي تحت السطح.

ولكن كيف يمكن أن تستمر تلك المياه هناك؟. يجب أن تمنع ظروف الضغط ودرجة الحرارة عند خط استواء المريخ تكوين احتياطيات المياه هذه. وقد يكون هناك مزيج غير معروف من الظروف الجيومورفولوجية في Valles Marineris التي تسمح بذلك، مثل الرواسب المعزولة غير المنتظمة التي كانت موجودة هناك لبعض الوقت، أو زاوية واتجاه المنحدرات الشديدة الانحدار.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لمعرفة ما يجري بالضبط - ليس فقط الظروف التي تسمح بوجود مياه استوائية على المريخ، ولكن لتأكيد الشكل الذي تتخذه هذه المياه. وقد يكون القيام بذلك مجزيا للغاية: فقد تكون مخازن المياه في شكل يشبه التربة الصقيعية.

ويمثل الاكتشاف أيضا إمكانيات مثيرة لاستكشاف المريخ. ومن المرجح أن تنطلق أي مهمة مأهولة إلى المريخ بالقرب من خط الاستواء؛ سيكون الماء الذي قد يكون موجودا في مكان ليس بعيدا تحت السطح مصدرا رائعا، سواء لأغراض الاستكشاف أو للمهمة الحيوية المتمثلة في إبقاء البشر المعتمدين على الماء على قيد الحياة.

وبالطبع، يجعل العلماء أكثر حرصا على زيارة Valles Marineris غير العادية والرائعة - أكبر واد في نظامنا الشمسي.

ونشر بحث الفريق في Icarus.

المصدر: ساينس ألرت