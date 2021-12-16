إطلاق فاشل لقمريْن صناعييْن صينييْن

نفذت شركة ExPace الصينية إطلاقا فاشلا للقمريْن الصناعييْن GeeSAT. أفادت بذلك الأربعاء 15 ديسمبر وكالة "شنخوا" الصينية.

وأوضحت أن صاروخ "كوايجو - 1 آ" الأربعاء 15 ديسمبر بالتوقيت المحلي (الساعة 05.00 بتوقيت موسكو) من مطار " جون جوان" بمحافظة غانسو الصينية.

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مال إلى الانحراف عما كان معيّنا لها. وأضافت الوكالة أن الأخصائيين الصينيين يعملون في الوقت الراهن على تحديد أسباب تعطل الصاروخ عن العمل الطبيعي دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى للحادث.

يذكر أن المؤسسة الصينية للعلم والصناعة الفضائية بدأت العمل على تصميم وتصنيع صاروخ "كوايجو – 1 آ" عام 2009 وذلك على أساس صاروخ "دونفان – 21" الباليستي ثنائي المراحل ومتوسط المدى مع تزويده بمرحلتيْن إضافيتين.

وكشف عن صاروخ "كوايجو" الجديد لأول مرة في نوفمبر عام 2014 في معرض "جوخاي" الصيني الدولي للطيران والفضاء.

المصدر: تاس