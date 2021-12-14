الصين تطلق قمرا صناعيا لترحيل إشارات محطتها الفضائية

أطلقت الصين بنجاح الثلاثاء 14 ديسمبر إلى مدار الأرض القمر الصناعي Tianlian-2-02 الذي سيستخدم لترحيل الإشارات الواردة من وإلى المحطة المدارية الصينية.

أعلنت ذلك مؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC).

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وقالت المؤسسة في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي إن القمر الصناعي أطلق الساعة 00:09 بالتوقيت المحلي (19:09 بتوقيت موسكو) باستخدام صاروخ CZ-3B من مطار Xichang الفضائي في محافظة سيتشوان الجنوبية الغربية وهو الإطلاق الـ401 لصاروخ Changzheng الفضائي الصيني.

وسيستخدم القمر الصناعي، حسب المؤسسة الصينية، أيضا لتحسين نوعية عمل أقمار استشعار الأرض عن بعد والتي تحلق في مداري الأرض المنخفض أو المتوسط، ما سيرفع فاعلية إطلاق الأجهزة الفضائية الصينية.

يذكر أن المحطة الصينية تحلّق على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر وستعمل لمدة تزيد عن 10 أعوام، وهي مصممة لاحتواء 3 أفراد ويمكن أن يًقيم فيها 6 أفراد لفترة قصيرة عند تغيير طاقمها.

وقد بلغ وزن المحطة التي تم تصميمها على شكل حرف T حوالي 66 طنا، وفيها 3 وحدات وعقدة لرسو المركبات الفضائية وبوابة للخروج إلى الفضاء المكشوف.

المصدر: تاس