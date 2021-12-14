 
مباشر
عاجل
البيان الختامي للقمة الخليجية: أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء

الصين تطلق قمرا صناعيا لترحيل إشارات محطتها الفضائية

الفضاء

الصين تطلق قمرا صناعيا لترحيل إشارات محطتها الفضائية
spacenews.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryb3

أطلقت الصين بنجاح الثلاثاء 14 ديسمبر إلى مدار الأرض القمر الصناعي Tianlian-2-02 الذي سيستخدم لترحيل الإشارات الواردة من وإلى المحطة المدارية الصينية.

أعلنت ذلك مؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC).

إقرأ المزيد
روسيا والصين تتعاونان في مجال الأقمار الصناعية
روسيا والصين تتعاونان في مجال الأقمار الصناعية

وقالت المؤسسة في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي إن القمر الصناعي أطلق الساعة 00:09 بالتوقيت المحلي (19:09 بتوقيت موسكو) باستخدام صاروخ CZ-3B من مطار Xichang الفضائي في محافظة سيتشوان الجنوبية الغربية وهو الإطلاق الـ401 لصاروخ Changzheng الفضائي الصيني.

وسيستخدم  القمر الصناعي، حسب المؤسسة الصينية، أيضا لتحسين نوعية عمل أقمار استشعار الأرض عن بعد والتي تحلق في مداري الأرض المنخفض أو المتوسط، ما سيرفع فاعلية إطلاق الأجهزة الفضائية الصينية.

يذكر أن المحطة الصينية تحلّق على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر وستعمل لمدة تزيد عن 10 أعوام، وهي مصممة لاحتواء 3 أفراد ويمكن أن يًقيم فيها 6 أفراد لفترة قصيرة عند تغيير طاقمها.

وقد بلغ وزن المحطة التي تم تصميمها على شكل حرف T  حوالي 66 طنا، وفيها 3 وحدات وعقدة لرسو المركبات الفضائية وبوابة للخروج إلى الفضاء المكشوف.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا