نجاح اختبار المظلات لبعثة "إكزومارس" المريخية الروسية الأوروبية

تم اختبار مظلتين ستستخدمان في الغلاف الجوي للمريخ أثناء نزول منصة روسية أوروبية تابعة "لبعثة "إكزومارس" الفضائية المشتركة بمطلع ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة.

أفادت بذلك الوكالة الفضائية الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق مرحلة هامة على طريق إرسال بعثة "إكزومارس" إلى المريخ.

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وأوضحت الوكالة أن اختبار المظلتين بارتفاع 35 مترا واللتان تخصصان لإبطاء هبوط المسبار على سطح المريخ حتى سرعة تقل عن سرعة الصوت جرى في ولاية أوريغون الأمريكية في الفترة ما بين 21 نوفمبر الماضي و3 ديسمبر الجاري.

وتولت شركة Aerocosmo الأوروبية اختبار المظلة الأولى. أما شركة Airborne Systems الأمريكية فاختبرت المظلة الثانية وتكلل كلا الاختبارين بنجاح تام.

يذكر أن انطلاق المرحلة الثانية لبعثة "إكزومارس" كان يخطط لتحقيقه أولا عام 2018 ، ثم تم تأجيله إلى عام 2020 ، ثم تأجل إلى عام 2022 لعدم جاهزية المظلات.

ويتوقع أن يطلق صاروخ " بروتون – إم" الروسي الروفر الأوروبي ومنصة "كازاتشوك" الروسية إلى المريخ في الفترة ما بين 20 سبتمبر و1 أكتوبر عام 2022. والغاية من البعثة الفضائية هي دراسة سطح المريخ والبحث عن آثار للحياة.

المصدر: تاس