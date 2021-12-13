شركة روسية تعرض على ماسك تكنولوجيا امتصاص ثاني أكسيد الكربون بأعشاب البحر

اخترعت الشركة الروسية الناشئة We Can Fly تكنولوجيا لتنقية الغلاف الجوي للأرض من ثاني أكسيد الكربون (CO2). وهي تسعى للفوز في مسابقة يقيمها إيلون ماسك.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لوكالة "تاس" الروسية. وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي: "اقتُرح على الشركة حل مشكلة الاحترار الحراري العالمي بواسطة أعشاب البحر الخضراء متناهية الصغر التي طوّرها آنذاك العلماء السوفيت.

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وحسب أصحاب التكنولوجيا فإن المشروع سيدرس في مسابقة Xprize Carbon Removal التي أقامها صندوقا إيلون ماسك وXprize.

وتقوم تكنولوجيا ما يسمى بـ "الاستيلاء البيولوجي والإتلاف"، حسب المكتب الصحفي، على سلالة فريدة من نوعها من طحالب Micractinium وحيدة الخلية متناهية الصغر. وأشار إلى أن طحالب كهذه كانت تدرس في الاتحاد السوفيتي منذ الستينيات وذلك بغية خلق بيئة حيوية معزولة سيحتاج إليها رواد الفضاء أثناء قيامهم برحلات فضائية بعيدة المدى وإنشاء قواعد هناك.

وقال المهندس الفضائي الروسي ومؤسسة شركة We Can Fly ألكسندر شاينكو:" إننا نعوّل على التعاون مع شركات ناشئة أخرى معنية بتطوير مشاريعها فيما يتعلق بأعشاب البحر والطحالب. والغاية منها جعل تكنولوجياتنا تصلح لاستخدامها في الفضاء، مع العلم أن أنظمة حيوية كهذه ستسمح للبشرية بالخروج عن حدود مدار الأرض وإنشاء قواعد على القمر والمريخ وكذلك استصلاح الكويكبات".

يذكر أن المسابقة Xprize Carbon Removal أقامها الملياردير الأمريكي ورئيس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك. ووفقا لشروط المسابقة فإن الفائز بها يمنح جائزة مالية قدرها 100 مليون دولار.

ويجب على المشاركين إظهار تصميم عملي للمنظومة تمتص 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام واستعراض إمكانية توسيعها لتنتج مليار طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: تاس