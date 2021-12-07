إيلون ماسك يبدأ زرع الرقاقات الإلكترونية في أدمغة البشر العام المقبل (فيديو)

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن شركته التكنولوجية "نيورالينك" تأمل في أن تبدأ بزرع الرقاقات الإلكترونية في أدمغة البشر اعتبارا من العام المقبل.‏

وجاء إعلان ماسك خلال مقابلة مباشرة في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الاثنين.

وتعمل شركة "نيورالينك" التي أسسها ماسك عام 2016 على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر لتسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد.

والغرض من الرقائق هو أن يكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية.

وعندما سئل ماسك عن خطط شركة "نيورالينك" خلال 2022، قال: "تعمل الشركة بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات، ونؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان".

وأضاف: "نأمل أن نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا خلال العام المقبل، والذين سيكونون من الأشخاص الذين يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي، مثل الشلل الرباعي"، موضحا أنه بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وصرح بأن معايير زرع الرقاقة لدى شركته "نيورالينك" أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء.

وكتب لمتابعيه: "سيتسارع التقدم عندما يكون لدينا أجهزة في البشر العام المقبل.. يصعب إجراء محادثات دقيقة مع القرود".

Replacing faulty/missing neurons with circuits is the right way to think about it. Many problems can be solved just bridging signals between existing neurons.



Progress will accelerate when we have devices in humans (hard to have nuanced conversations with monkeys) next year. — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2021

المصدر: "بيزنس إنسايدر"