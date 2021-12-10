شركة روسية ترسل إلى الفضاء مكوّنات بروتين فيروس كورونا

قُدمت إلى مؤتمر العلماء الشباب الذي يعقد في الوقت الراهن في مدينة سوتشي الروسية بعض التقارير المهمة في مجال الطب الفضائي.

بما في ذلك تقرير قدمته شركة D Bioprinting Solutions 3 التي كانت قد أجرت في وقت سابق تجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية في الفضاء، الأمر الذي سيسمح في المستقبل بتحقيق بعثات استكشافية مأهولة في الفضاء البعيد دون أن تتعرض صحة أفراد الطاقم لأي خطر.

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وقال ناطق باسم الشركة إن D Bioprinting Solutions 3 جاهزة لدراسة أخرى ستجري على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال إن الحديث يدور حول إرسال أجزاء من بروتين فيروس كورونا SARS-CoV-2 إلى القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

قال، يوسف خسواني، أحد مديري شركة Bioprinting Solutions 3D إن "التجربة التي خططنا لإجرائها في المستقبل القريب هي دراسة البروتين S وبروتين RBD لشوك فيروس كورونا. والغاية منها هي بلورة مثل هذه البروتينات في الفضاء لفهم بنيتها، بما في ذلك اختيار الأدوية التي يمكن أن تتغلب على الفيروس التاجي. وأضاف أن ظروف انعدام الجاذبية ستساعد في تنفيذ تلك المهمة بشكل أفضل مما على الأرض.

أوضح المدير التنفيذي للمشاريع والعلوم الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، على وجه التحديد أنه لن يتم إرسال الفيروس التاجي نفسه إلى مدار الأرض كيلا يشكل خطرا على رواد الفضاء، لكن سترسل إلى المحطة الفضائية الدولية هياكل معينة من الفيروس ستخضع للتحليل.

يذكر أن مؤتمر العلماء الشباب يعقد في الفترة ما بين 8 و10 ديسمبر الجاري في مجمع "سيريوس" للبحوث العلمية الشبابية في مدينة سوتشي، وقد جمع المؤتمر بين أكثر من 3000 عالم يمثلون مختلف مناطق روسيا.

المصدر: تاس