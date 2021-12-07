رصد "كوخ غامض" على الجانب المظلم من القمر!

رصد الروفر الصيني، Yutu 2، جسما غريبا على الجانب البعيد من القمر، وصفته وسائل الإعلام في التقارير الأولية بأنه "كوخ غامض". ويستعد Yutu 2 الآن لإلقاء نظرة فاحصة عليه.

© CNSA / Our Space

ورصد الجسم المكعب الغريب لأول مرة من قبل البعثة القمرية الصينية في نوفمبر، حسبما أفادت قناة الفضاء الصينية للتوعية العلمية Our Space. واكتشفت العربة الجوالة الجسم في الأفق على بعد حوالي 262 قدما (80 مترا) إلى الشمال أثناء عبور فوهة "فون كارمان" في نصف الكرة الجنوبي على الجانب الآخر من القمر.

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ونشر المكتب الصحفي لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) صورة لجسم يرتفع فوق الأفق على خلفية سماء مظلمة. ويمكن التحقق من تفاصيل قليلة من الصورة، ومع ذلك، تظل طبيعة الكائن غير واضحة.

وأعرب الصينيون عن اهتمامهم الكبير بالتحقيق في هذا "الكوخ الغامض"، ومن المتوقع الآن أن تقضي المركبة الجوالة اليومين أو الثلاثة أيام القمرية القادمة - أي ما يعادل شهرين أو ثلاثة أشهر هنا على الأرض - تتحرك نحو الجسم مع تجنب الحفر في الجانب البعيد من القمر.

وقام Yutu 2 بأول هبوط على الإطلاق على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019، وكان يتحرك منذ ذلك الحين حول فوهة "فون كارمان" التي يبلغ عرضها 115 ميلا (186 كم). إنها جزء من الرحلة الاستكشافية الرابعة للصين إلى القمر والثانية التي تضمنت مركبة جوالة.

المصدر: RT