"كيوريوسيتي" تلتقط "سيلفي" مذهلة بزاوية 360 درجة على الكوكب الأحمر!

التقطت مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة ناسا صورة سيلفي مذهلة بزاوية 360 درجة للكوكب الأحمر.

والتُقطت الصورة، بواسطة المركبة التي أطلقت إلى المريخ قبل 10 سنوات، باستخدام كاميرا في نهاية ذراعها الروبوتية. وأخذت 81 صورة فردية لتشكيل المنظر البانورامي لمحيطها المقفر.

وشارك حساب "كيوريوسيتي" على "تويتر" الصور، وكتب: "توقف! وقت السيلفي. التقطت هذه الصورة الذاتية بزاوية 360 درجة باستخدام مصور عدسة اليد في نهاية ذراعي".

🎶Stop! Selfie time.📸

I took this 360-degree selfie using the Mars Hand Lens Imager at the end of my arm. Up next, I’m headed toward “Maria Gordon Notch,” the U-shaped opening behind me to the left. More details on my surroundings: https://t.co/J8Nbip82S2pic.twitter.com/DtsrXYYCi5 — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) December 1, 2021

وتشمل المعالم البارزة في الصورة هيكلا صخريا خلف العربة الجوالة يُعرف باسم "Greenheugh Pediment"، بينما التل على اليمين هو "Rafael Navarro Mountain"، الذي سمي على اسم عالم فريق "كيوريوسيتي" الذي توفي في وقت سابق من هذا العام.

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وتتجه العربة الجوالة حاليا نحو "Maria Gordon Notch"، وهي الفتحة على شكل حرف U.

واحتفلت المركبة في الشهر الماضي بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاقها إلى المريخ من خلال إرسال "بطاقة بريدية صورية" رائعة من الكوكب الأحمر.

والتقط المستكشف الآلي صورتين بالأبيض والأسود لمشهد كوكب المريخ، ثم تم دمجهما بعد ذلك وإضافة الألوان إليهما.

ووطأت "كيوريوسيتي" الكوكب الأحمر منذ حوالي 10 سنوات بالضبط في 26 نوفمبر 2011، والتقطت الصور من أحدث مكان لها على جانب جبل "شارب" على المريخ.

والتقطت عرضا بزاوية 360 درجة للمحيطات بكاميرات الملاحة بالأبيض والأسود في كل مرة تكمل فيها القيادة، قبل إعادة إرسال البانوراما إلى الأرض.

المصدر: ديلي ميل