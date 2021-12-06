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"كيوريوسيتي" تلتقط "سيلفي" مذهلة بزاوية 360 درجة على الكوكب الأحمر!

الفضاء

Gettyimages.ru VICTOR HABBICK VISIONS
عمل فني حاسوبي لمركبة مهمة مختبر علوم المريخ (MSL)، كيوريوسيتي، على سطح المريخ
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التقطت مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة ناسا صورة سيلفي مذهلة بزاوية 360 درجة للكوكب الأحمر.

والتُقطت الصورة، بواسطة المركبة التي أطلقت إلى المريخ قبل 10 سنوات، باستخدام كاميرا في نهاية ذراعها الروبوتية. وأخذت 81 صورة فردية لتشكيل المنظر البانورامي لمحيطها المقفر.

وشارك حساب "كيوريوسيتي" على "تويتر" الصور، وكتب: "توقف! وقت السيلفي. التقطت هذه الصورة الذاتية بزاوية 360 درجة باستخدام مصور عدسة اليد في نهاية ذراعي".

وتشمل المعالم البارزة في الصورة هيكلا صخريا خلف العربة الجوالة يُعرف باسم "Greenheugh Pediment"، بينما التل على اليمين هو "Rafael Navarro Mountain"، الذي سمي على اسم عالم فريق "كيوريوسيتي" الذي توفي في وقت سابق من هذا العام.

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وتتجه العربة الجوالة حاليا نحو "Maria Gordon Notch"، وهي الفتحة على شكل حرف U.

واحتفلت المركبة في الشهر الماضي بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاقها إلى المريخ من خلال إرسال "بطاقة بريدية صورية" رائعة من الكوكب الأحمر.

والتقط المستكشف الآلي صورتين بالأبيض والأسود لمشهد كوكب المريخ، ثم تم دمجهما بعد ذلك وإضافة الألوان إليهما.

ووطأت "كيوريوسيتي" الكوكب الأحمر منذ حوالي 10 سنوات بالضبط في 26 نوفمبر 2011، والتقطت الصور من أحدث مكان لها على جانب جبل "شارب" على المريخ.

والتقطت عرضا بزاوية 360 درجة للمحيطات بكاميرات الملاحة بالأبيض والأسود في كل مرة تكمل فيها القيادة، قبل إعادة إرسال البانوراما إلى الأرض.

المصدر: ديلي ميل

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