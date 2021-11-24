صورة للمريخ التقطتها "كيوريوسيتي" تحبس الأنفاس وتثير الدهشة!

تنقل صورة جديدة التقطتها مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لناسا، الإحساس بالدهشة والوحشية التي قد يشعر بها المرء عندما يقف على سطح المريخ.

وجاء في منشور مدونة على موقع مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا: "التقطت "كيوريوسيتي" صورة رائعة من أحدث موقع لها على جانب جبل Sharp على المريخ. واستوحى فريق المهمة من جمال المناظر الطبيعية، حيث قاموا بدمج نسختين من الصور بالأبيض والأسود من أوقات مختلفة من اليوم وإضافة ألوان لإنشاء بطاقة بريدية نادرة من الكوكب الأحمر".

Greetings from high up on Mars’ Mount Sharp! My team combined two black-and-white images from different times of the day and added colors to make this artistic landscape. There’s beauty all around us if we let ourselves be inspired.



Yours Truly, Curiosityhttps://t.co/VEjQhuBjFypic.twitter.com/JxLregYifY — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) November 23, 2021

والتقطت الصورة في 16 نوفمبر، عندما أكملت المركبة الجوالة آخر رحلة لها. وفي نقاط التوقف هذه، تلتقط "كيوريوسيتي" دائما بانوراما منخفضة الدقة بزاوية 360 درجة لمحيطها، على منحدرات Sharp في Gale Crater.

وعندما أرسلت أحدث بانوراما إلى الأرض، قرر فريق "كيوريوسيتي" أنه يجب التقاطها بأعلى دقة ممكنة.

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وفي الساعة 8.30 مساء و4.10 مساء بتوقيت المريخ، التقطت "كيوريوسيتي" صورتين منفصلتين للمشهد وهي تنظر إلى أسفل منحدرات Sharp. وأرسلت الفسيفساء إلى الأرض، حيث قام فريق "كيوريوسيتي" بدمجهما، مضيفا لونا لتسليط الضوء على ظروف الإضاءة المختلفة في الأوقات المختلفة من اليوم.

ويمثل اللون الأزرق ضوء الصباح، والبرتقالي يمثل فترة ما بعد الظهر، وحيث تم دمج المشهدين، قام الفريق بتلوين الصورة باللون الأخضر.

ويوجد في وسط الصورة المنظر الخلفي أسفل جبل Sharp، القمة التي يبلغ طولها 5.5 كيلومتر (3.4 ميل) في وسط Gale Crater.

ويمكن رؤية حقل من الرمال المتموجة يسمى "رمال فورفي"، والذي اكتُشف بواسطة "كيوريوسيتي" في ديسمبر من العام الماضي، في المسافة المتوسطة، وكانت التلال المدورة المثيرة للاهتمام على يمين المركز موضوع استكشاف "كيوريوسيتي" في أغسطس من هذا العام.

وإلى أقصى اليمين يوجد تكوين يسمى جبل "رافائيل نافارو"، سمي تكريما لأحد علماء مهمة "كيوريوسيتي" الذي ساعد في تحديد المركبات العضوية على المريخ. وتوفي رافائيل نافارو للأسف في وقت سابق من هذا العام.

ويمكن تنزيل النسخة بالحجم الكامل من بطاقة "كيوريوسيتي" البريدية من كوكب المريخ عبر هذا الرابط.

المصدر: ساينس ألرت