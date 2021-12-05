ملكة جمال "بيلاروس 2021" تلمح لرغبتها في التحليق إلى الفضاء

أعلنت الفائزة في مسابقة الجمال الوطنية "ملكة جمال بيلاروس -2021" داريا غونتشارفيتش موافقتها على التحليق إلى الفضاء في إطار مشروع روسي بيلاروسي.

وقالت: "أنا مستعدة. إنه لأمر رائع جدا أن أنظر إلى كوكب الأرض من الفضاء، وأن تشعر بكل لحظات الاستعداد والطيران هذه.. هذه خطوة مشرّفة ومرموقة للغاية. أنا بالطبع، مستعدة للتحليق إلى الفضاء إذا كان هذا ممكنا".

وأضافت: "أنا أدرك أن الذين يتمتعون بصحة ممتازة هم فقط من يمكنهم الطيران إلى الفضاء"، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل جيد على ذلك.

وتابعت: "بعد الإصابة بفيروس كورونا، خضعت لفحص طبي. أنا الآن بصحة جيدة.. منذ الطفولة، كنت كأي فتاة أحلم برحلة فضائية".

وقال دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إن "أول رحلة لرائد الفضاء البيلاروسي ستتم في 2023-2024، وقد يكون الرائد امرأة. وطلبنا من الجانب البيلاروسي اختيار مرشحه".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "روسيا في السنوات القادمة مستعدة لإرسال رائد فضاء بيلاروسي إلى محطة الفضاء الدولية".

وقال: "نحن مستعدون لدعم هذا الاقتراح وتنفيذه في المستقبل القريب. نحتاج فقط إلى الاتفاق على التفاصيل... ليس من الصعب الاتفاق عليها".

المصدر: "سبوتنيك"