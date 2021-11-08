روسيا وبيلاروس تبحثان تفاصيل إرسال رائد بيلاروسي إلى الفضاء

ستبدأ مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وأكاديمية العلوم البيلاروسية قريبا في بحث تفاصيل تحليق رائد فضاء بيلاروسي إلى المحطة الفضائية الدولية.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية المكتب الصحفي لـ"روس كوسموس"، حيث قال إن جميع التفاصيل التنظيمية والتقنية سيتم بحثها عما قريب مع الزملاء من بيلاروس.

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وأوضح المكتب الصحفي أن "روس كوسموس" ستنفذ بالتعاون مع أكاديمية العلوم البيلاروسية مهمة كلفهما بها رئيسا الدولة الاتحادية "روسيا – بيلاروس" حيث سيتم التنسيق مع الجانب البيلاروسي بشأن برنامج التجارب العلمية التي ستُجرى على متن المحطة الفضائية الدولية، وكذلك مواعيد البدء في ترشيح الطيارين البيلاروس وتدريبهم على تنفيذ الرحلة الفضائية.

وأشار ناطق باسم "روس كوسموس" إلى أن رائد الفضاء البيلاروسي الذي سيتم ترشيحه للقيام برحلة فضائية سيكون جاهزا للعمل ضمن فريق رواد الفضاء الروس في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية "روسيا – بيلاروس" أن روسيا مستعدة لإدراج رائد الفضاء البيلاروسي على طاقم المحطة الفضائية الدولية. وبحسب بوتين فإن تلك المسألة كانت قد بحثت مع إدارة "روس كوسموس"على جدول أعمال الاجتماع الذي عقد في مدينة سوتشي.

مع ذلك، فإن مصدرا في الصناعة الفضائية الروسية كان قد أفاد الخميس الماضي لوكالة "تاس" بأن إعداد رائد الفضاء البيلاروسي، بكونه عضوا في الطاقم الفضائي الروسي في المحطة الفضائية، للرحلة الفضائية ستستغرق نحو عامين.

المصدر: تاس