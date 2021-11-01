"روس كوسموس" تكشف عن شعار جديد لـ"بريتشال"

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أمس عن شعار سيزيّن به وحدة " بريتشال" الروسية الفضائية الجديدة التي ستطلق في 24 نوفمبر إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقد نشرت المؤسسة الأحد 31 أكتوبر الماضي شكل الشعار على تويتر.

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وجاء في بيان نشرته المؤسسة أن مظهر الشعار يتابع فكرة الرمز الذي قد استخدمه مختبر "ناؤوكا" الفضائي الروسي الذي أطلق الصيف الماضي إلى المحطة الفضائية. لكن شكل الشعار يمكن وصفه بأنه فريد من نوعه لإنه خماسي الأضلاع. وذلك بسبب أن وحدة "بريتشال " (المرسى) لديها 5 نقاط تلتحم عبرها أجهزة فضائية مختلفة بالقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

ويتضمن الشعار كذلك إطارا أحمر اللون ورمزين لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية حيث ترمز نجمتان في الزاوية اليسرى للشعار خماسي الأضلاع وحدتي "ناؤوكا" و"بريتشال" الفضائيتين. أما نجمتان في الزاوية اليمنى فتعنيان وحدتا" زاريا" و"زفيزدا". وهناك نجمتان صغيرتان ترمزان إلى وحدتي "راسفيت" و" بويسك".

وتتوزع على إطار الشعار كذلك تسميتا صاروخ "سوبوز – 2" وشاحنة "بروغريس إم – إو أم".

يذكر أنه يتوقع أن تطلق وحدة "بريتشال" (المرسى) الفضائية الروسية إلى المحطة الفضائية الساعة 16.06 يوم 24 نوفمبر الجاري لتلتحم بها يوم 26 نوفمبر الجاري.

وكان رئيس "روس كوسموس"، دميتري روغوزين قد أعلن في وقت سابق أن الوحدة الفضائية الروسية الجديدة ستسمح بتوسيع إمكانيات التحام المركبات الروسية، بما في ذلك مركبة "أوريول" المأهولة، مع المحطة.

المصدر: تاس