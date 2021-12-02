"أكبر مذنب رُصد على الإطلاق" يقدّم مفاجأة غريبة!

يبدو أن المذنب "برناردينيلي-بيرنشتاين" (BB) - الأكبر الذي رصدته تلسكوباتنا من أي وقت مضى - في رحلة من الروافد الخارجية لنظامنا الشمسي وسنشاهده يحلّق بالقرب نسبيا من مدار زحل.

والآن، أظهر تحليل جديد للبيانات شيئا مفاجئا إلى حد ما. فبالبحث في القراءات التي سجلها القمر الصناعي الاستقصائي للكواكب الخارجية العابرة (TESS) بين عامي 2018 و2020، اكتشف الباحثون أن BB أصبح نشطا في وقت مبكر، وبعيدا عن الشمس، مما كان يُعتقد سابقا.

ويصبح المذنب نشطا عندما يسخّن الضوء القادم من الشمس سطحه الجليدي، ما يحول الجليد إلى بخار ويطلق الغبار والحصى المحتبسة. ويمكن أن يكون الضباب الناتج مفيدا لعلماء الفلك في تحديد ما يتكون منه مذنب معين بالضبط.

واستنادا إلى دراسات المذنبات على مسافات مماثلة، من المحتمل أن يكون الضباب الناشئ مدفوعا بإطلاق بطيء لأول أكسيد الكربون. ولوحظ سابقا مذنب نشط واحد فقط على مسافة أكبر من الشمس، وكان أصغر بكثير من مذنب BB.

ويقول عالم الفلك توني فارنهام، من جامعة ماريلاند (UMD): "تدفع هذه الملاحظات مسافات المذنبات النشطة بشكل كبير إلى أبعد مما كنا نعرفه سابقا".

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وكانت هناك حاجة إلى بعض طبقات الصور الذكية لاكتشاف الضباب حول BB: كان على الباحثين الجمع بين لقطات متعددة من TESS، والتي تستخدم تعريضات طويلة لمدة 28 يوما، مع محاذاة موضع المذنب في كل مرة لإلقاء نظرة أفضل عليه.

ويعد حجم المذنب - حوالي 100 كيلومتر أو 62 ميلا - مع بعده عن الشمس عندما أصبح نشطا، القرائن الرئيسية على وجود أول أكسيد الكربون. وفي الواقع، بناء على ما نعرفه عن أول أكسيد الكربون، من المحتمل أن BB كان ينتج بالفعل سحبا قبل أن يظهر على مرأى من تلسكوباتنا.

ويقول فارنهام: "نحن نفترض أن المذنب BB كان على الأرجح نشطا في أماكن أبعد، لكننا لم نشاهده قبل ذلك. وما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كانت هناك نقطة توقف حيث يمكننا البدء في رؤية هذه الأشياء في التخزين البارد قبل أن تصبح نشطة".

ومن خلال تكرار تقنية تكديس الصور على كائنات من حزام كايبر، تمكن الباحثون من تأكيد أن أساليبهم كانت سليمة بالفعل - وأن النشاط الذي رصدوه حول BB لم يكن مجرد تأثير ضبابي ناتج عن وضع عدة صور في الأعلى من بعضها البعض.

وكل هذه الحسابات الدقيقة مفيدة لعلماء الفلك في تحديد مصدر المذنبات الفردية، ومن هناك تتبع تاريخ نظامنا الشمسي. وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة لـ BB.

ومع ازدياد قوة التلسكوبات والمجسات الخاصة بنا، ستستمر اكتشافات المذنبات - سواء كان ذلك بالعثور على أندر أنواع المذنبات في الفضاء، أو العثور على مذنبات بتركيبات كيميائية بعيدة كل البعد عن القاعدة.

ونُشر البحث في مجلة Planetary Science.

المصدر: ساينس ألرت