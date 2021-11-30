مذنّب قادم من الفضاء السحيق في طريقه لتقديم عرض مرئي بالعين المجردة في سمائنا قبل نهاية 2021

بعد أشهر عدة من الترقب، يستعد مراقبو السماء لمتابعة مذنب ليونارد، الذي سيصبح أكثر سطوعا قبل نهاية العام، حيث سيقترب من الأرض في ديسمبر.

وفي بداية عام 2021، اكتشف الباحث غريغ ليونارد المذنب C / 2021 A1، المعروف الآن باسم مذنب ليونارد. وفي ذلك الوقت كان يتجه نحونا من الفضاء السحيق مع إمكانية أن يكون ألمع مذنب هذا العام.

📸 El cometa C/2021 A1 Leonard ☄️ el 11 de noviembre de 2021, con un brillo de magnitud 9.5 ya es observable con pequeños telescopios 🔭https://t.co/2wiLM6dYBG

Comet #Leonard on Nov. 11, increased in brightness to magnitude 9.5 so it is already observable with small telescopes. pic.twitter.com/TISP1TamvB — Cometografía (@PepeChambo) November 29, 2021

ولم تظهر حتى الآن مذنبات نجمية أخرى تتمتع بالقدرة على التفوق على ليونارد، لذلك، يبدو كما لو أن C / 2021 A1 ستحقق عرضا مثيرا للاهتمام في شهر ديسمر من العام الجاري.

وكتب عالم الفلك جيانلوكا ماسي، من مشروع التلسكوب الافتراضي، ومقره إيطاليا: "هناك فرص لرؤية هذا المذنب بسهولة بالعين المجردة، حتى لو كانت الظروف أقل من الظروف المثلى".

Comet C/2021 A1 (Leonard) looking a bit deflated this morning; its flattened gas coma suggests the nucleus is likely fragmenting at some level. While still brightening as seen from Earth, the absolute brightness of its dust coma has actually faded ~0.4 mag over the past week. pic.twitter.com/wTzyReoVr3 — Qiсһеng Ζһаng (@aciqra) November 28, 2021

ATENÇÃO! Vem cometa brilhante aí e já postamos as primeiras imagens e dicas de observação!

Fiquem de olho no cometa C/2021 A1 Leonard!https://t.co/ybB8MKX5vgpic.twitter.com/L5bjnQIhJo — Projeto Céu Profundo (@CeuProfundo) November 29, 2021

وبالطبع، تتقلب المذنبات بشكل سيء بشأن خططها ويمكن أن تتفكك إلى لا شيء تقريبا في أي وقت مع اقترابها من الشمس.

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ولكن إذا نجا ليونارد للارتقاء إلى مستوى توقعات علماء الفلك الأكثر تفاؤلا، فسوف تمر كرة الثلج في الفضاء بالقرب من الأرض في ديسمبر وعندها يمكن رؤيتها بالمنظار أو ربما حتى من دون أي معدات خاصة. وعقب ذلك سيمر بالقرب من الشمس ويتجه إلى الفضاء السحيق في يناير.

وفي منتصف شهر ديسمبر 2021، سيمر المذنب على بعد 35 مليون كيلومتر من كوكبنا. وفي هذا الوقت، سيكون المذنب في كوكبة رأس الحواء (Ophiuchus)، وعلى الأرجح يمكن رؤيته بالعين المجردة

وتمكن عدد من المصورين الفلكيين بالفعل من التقاط بعض الصور الرائعة لليونارد وهو مغطى بسحابة ضبابية خضراء وذيل ممتد أنيق.

ومن المحتمل ألا يكون ليونارد مرئيا من دون أجهزة خاصة حتى منتصف ديسمبر على الأقل، ولذلك يمكن لعشاق الفلك مراقبته بالمنظار.

وخلال الأسابيع القليلة التالية، سيكون مرئيا بشكل أساسي في ساعات الصباح الباكر قبل شروق الشمس. مع بدء نهاية هذا العام، ويمكن رصده في السماء مساء.

ولمتابعة ما يمكن أن يكون حدثا كونيا يحدث مرة واحدة في العمر على الأقل، يمكن اعتماد التطبيقات الخاصة بالأحداث الفلكية أو تتبعه على موقع ويب مثل TheSkyLive للحصول على أفضل الأوقات وأي اتجاه يجب النظر إليه.

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول على وجه اليقين ما هو نوع العرض الذي سيقدمه ليونارد حتى الآن، إلا أنه من المعروف أن هذه ستكون فرصتنا الوحيدة لرؤيته عن قرب، إلا إذا أسعدنا الحظ وعشنا 35 ألف سنة بانتظار رحلته التالية من الفضاء السحيق.

المصدر: سي نت