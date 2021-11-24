وحدة "بريتشال" الفضائية الروسية تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية

أطلق من مطار "بايكونور" الفضائي الساعة 16.06 يوم 24 نوفمبر صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الذي يحمل إلى المحطة الفضائية الدولية شاحنة "بروغريس إم أو إم" بوحدة "بريتشال" الفضائية الروسية.

وأفادت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن الشاحنة الفضائية والوحدة الفضائية يتوقع أن تلتحما بالمحطة الفضائية الدولية الساعة 18.26 يوم 26 نوفمبر الجاري. وذلك بعد أن تنفصل عنها شاحنة " بروغريس إم إس" الفضائية.

وأشار ناطق باسم "روس كوسموس" إلى أن قسم المحركات التابع لوحدة "بريتشال" سينفصل عنها الساعة 01.20 يوم 22 ديسمبر المقبل.

وأعأدت "روس كوسكوس" إلى الأذهان أن وزن الحمولة المفيدة القصوى التي يسطيع نقلها إلى الفضاء صاروخ "سويوز -2" يجب ألا يزيد عن 8.25 طن. وقد حمل الصاروخ اليوم 8.18 طن.

المصدر:" نوفوستي