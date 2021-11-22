تفسير واضح لحقيقة أن كوننا مضبوط بدقة ليناسب الحياة!

يبدو كوننا مثاليا بشكل خارق للطبيعة من الناحية الفيزيائية، ومن المنطقي أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن توجد الحياة كما نعرفها.

والآن، طرح ثلاثة علماء فيزياء من الولايات المتحدة، وفرنسا وكوريا، تفسيرا جديدا لسبب وجود مثل هذه الفرصة الرئيسية للحياة، والكون، وكل شيء فيه.

ولسبب ما، كمية الطاقة - أو بشكل أكثر دقة، الكتلة التي تعادلها - والتوسع المتسارع للكون متوازنان بدقة، وكانت هناك فرصة كبيرة لبعض الأشياء المثيرة للاهتمام لتتكشف على مدى الـ 13 مليار سنة الماضية أو نحو ذلك.

وقد يكون التوازن الظاهر شبه المثالي نتيجة لشيء يسمى الضبط الدقيق، وهي عملية في الفيزياء حيث تتطابق سمات النظام بالضرورة أو تلغي بهذه الدقة.

وعلى سبيل المثال، كوننا مشحون بشكل محايد. ولسبب ما، يحدث أن يكون هناك عدد شبه متطابق من البروتونات لإلغاء شحنة كل إلكترون؛ إضافة عدد قليل من الإلكترونات سيكون سالب، ما يجبر كتل من المادة على تفكيك نفسها.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون نتيجة لما يشار إليه باسم "الطبيعة".

ولا يفضل الفيزيائيون عموما مناشدة المصادفات الغامضة عند ملاحظة الكون. وإذا بدت سمتان من ميزات النظام متطابقتين بشكل لا يصدق، فهناك رغبة قوية في البحث في كتاب القواعد للحصول على شرح أعمق.

وبالنسبة للإلكترونات والبروتونات، يمكن أن يأتي الحل بتفسيرات لسبب عدم توازن المادة على المادة المضادة.

وفي حالة انعكاس الكون المذهل للطاقة والتوسع، لا يوجد نقص في الأفكار الذكية والإبداعية لمضغها. ومع ذلك، يميل معظمها إلى الانقسام إلى فئتين.

ويركز المرء على شيء يسمى مبدأ الأنثروبيا، والذي يقول إن الكون القادر على توليد أدمغة تفكير مثل عقولنا فقط يمكنه أن يطرح أسئلة فلسفية مثل "لماذا أنا هنا؟".

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وقد يعني هذا أن هناك أكوانا أخرى. أو أعددا لا حصر له، معظمها إما ينهار لحظة ولادته أو ينفجر في نفث من الملل اللانهائي.

كما أن حقيقة أن الكتلة الساكنة لبوزون هيغز - الجسيم الذي يمثل مجالا يعطي العديد من الجسيمات الأساسية كتلتها - تبين أنها ضوء بشكل غير متوقع قد تشير إلى وجود فجوة في فهمنا للقوى والجسيمات. إنه في حد ذاته نتيجة لغز آخر في الضبط الدقيق، كونه نتيجة لإلغاءات دقيقة بشكل غريب لفيزياء أخرى. وعلى سبيل المثال، يبدو أن هناك نوعا من الضبط الدقيق الغامض بين كتلة بوزون هيغز والثابت الكوني - كثافة الطاقة في فراغ الفضاء.

ويدمج هذا الاقتراح الأخير فكرة الفيزياء غير المعروفة وراء كتلة هيغز بوزون المذهلة مع نوع من تأثير الأكوان المتعددة الكمومية، وهو أمر يمكن اختباره هذه المرة.

و يضع النموذج جسيم هيغز في مركز تفسير الضبط الدقيق. ومن خلال اقتران البوزون بجزيئات أخرى بطريقة تجعل كتلته المنخفضة "تحفز" أحداثا في الفيزياء التي نلاحظها، فإنه يوفر رابطا بين القوى والكتلة.

ومن هناك، يوضح المعدون كيف يمكن أن تؤثر المتغيرات ضعيفة التفاعل في مجال ما على أنواع مختلفة من الفضاء الفارغ، وتحديدا بقع العدم بدرجات متفاوتة من التوسع. ويوضح هذا على الأرجح الصلة بين بوزونات هيغز والثابت الكوني.

وبالنظر إلى المحفزات التي تحدث في بقع مختلفة من الفضاء المتسع اللامتناهي، يمكن أن تؤدي بشكل معقول إلى ظهور كون يبدو متوازنا جيدا مثل كوننا.

وتشير الدراسات إلى أن هذه المحفزات ستقتصر على عدد قليل من الاحتمالات، وحتى أن لديها مجالا لتفسيرات المادة المظلمة. والأفضل من ذلك، أنه يتنبأ أيضا بوجود جسيمات هيغز متعددة ذات كتل متفاوتة، وكلها أصغر من تلك التي لاحظناها بالفعل. وهذا يعطي الفرضية شيئا يمكن اختباره، على الأقل.

وحتى ذلك الحين، ستظل واحدة من العديد من الأفكار التي يمكن أن تفسر يوما ما لعبة شد الحبل المتطابقة بشكل مخيف والتي سمحت بولادة كون معقد.

ونُشر هذا البحث في مجلة Physical Review D.

المصدر: ساينس ألرت