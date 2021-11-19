اليابان بصدد تشكيل دفعة من رواد الفضاء للمشاركة في استصلاح القمر

أعلنت الوكالة الفضائية اليابانية في 19 نوفمبرعلى موقعها الإلكتروني أنها تبدأ يوم 20 نوفمبر الجاري في تشكيل دفعة جديدة من رواد الفضاء الذين سيشاركون في برامج استصلاح القمر.

كما بدأت في قبول طلبات الترشيح. ويتوجب على المتطوعين، حسب الوكالة، أن يجتازوا 4 امتحانات. وسيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة في مارس عام 2023. وسيباشر رواد الفضاء بعد ذلك في التدريبات.

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يذكر أن الوكالة الفضائية اليابانية قد رفضت تجربة الاعتماد على مرشحين لديهم تأهيل تقني أو علمي فقط فاشترطت في المرحلة الراهنة أن تكون لدى المرشحين للانضمام إلى فريق رواد الفضاء خبرة 3 أعوام من العمل في شركات ومؤسسات مختصة. وذلك لأن برامج استصلاح القمر تتطلب مشاركة الاخصائيين بشتى المجالات.

وتشترط المسابقة كذلك أن يتراوح طول القامة للرجال والنساء بين 149.5 و190.5 سنتيمتر. وقد تم إلغاء شروط قاسية سابقة. كما يمكن أن يشارك في البرامج ذوو الاحتياجات الخاصة شرط اتفاقهم مع مواصفات حدة البصر والسمع.

يذكر أن طوكيو أعلنت عام 2019 الانضمام إلى البرنامج القمري الأمريكي القمري "أرتميس". وقد وقعت وزارة التعليم والثقافة والعلم والتكنولوجيات اليابانية مع ناسا الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال دراسة القمر والتي تقضي بتوريد الأجهزة والمعدات وتبادل المعلومات عن سطح القمر والتصميم المشترك للروفر القمري والإرسال المحتمل للرواد اليابانيين إلى القمر.

المصدر: تاس