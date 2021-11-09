صاروخ ياباني يطلق قمرا صناعيا فيتناميا

أطلقت اليابان الثلاثاء 9 نوفمبر صاروخ Epsilon-5 الذي يحمل 9 أقمار صناعية، بما فيها القمر الصناعي الفيتنامي NanoDragon.

وقامت الوكالة الفضائية اليابانية ببث حي لإطلاق الصاروخ الذي تم تأجيله لمدة 5 دقائق وذلك للحيلولة دون عرقلة عودة مركبة Crew Dragon الأمريكية المأهولة إلى الأرض. وقد أوصل الصاروخ الياباني بنجاح كل أقماره الصناعية إلى مداراته.

إقرأ المزيد

يذكر أنه كان يخطط أولا لأن تطلق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض في 1 أكتوبر الماضي. لكن إطلاقها تم إرجاؤه مرتين بسبب مشاكل تقنية وظروف الطقس.

جدير بالذكر أن القمر الصناعي الفيتنامي NanoDragon الذي يزن 3.8 كيلوغرام تم تصميمه وتجميعه واختباره من قبل الأخصائيين في المركز الفضائي القومي التابع لأكاديمية العلوم والتكنولوجيات الفيتنامية. والغاية من إطلاقه هي متابعة الملاحة البحرية عن طريق استقبال وإرسال إشارات تابعة لنظام التعرف الأوتوماتيكي على السفن البحرية.

يذكر أن الصاروخ الياباني أطلق إلى مدار الأرض 8 أقمار صناعية أخرى، بما فيها قمر صناعي تابع لشركة Mitsubishi Heavy Industries. وتم تصميمه عام 2013 من قبل الوكالة الفضائية اليابانية بالتعاون مع شركة IHI.

المصدر: تاس