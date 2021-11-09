ناسا تختبر مركبة فضائية انتحارية مضادة للكويكبات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، انها ستطلق مركبة فضائية انتحارية مهمتها الاصطدام بكويكب.

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وتشير ناسا، إلى أن هذه المركبة الصغيرة، هي الأولى من نوعها، وستصطدم بكويكب. وهذا هو الاختبار الأول لتكنولوجيا منع الكوارث التي تهدد الأرض في حال اصطدام جسم سماوي كبير بالأرض.

ومن المفترض إطلاق " Double Asteroid Redirection Test (DART) في نهاية شهر نوفمبر الجاري، وستكون مهمته الاصطدام بكويكب ديمورف، الذي يدور حول الكوكيب الأكبر ديديم Didymos.

ويبلغ قطر الكويكب ديمورف حوالي 150 مترا ولا يشكل إي خطورة على الأرض. أما مقاسات DART الذي سيصطدم به بسرعة 24 ألف كيليومتر في الساعة، فأصغر منه بمئة مرة.

وتقول نانسي تشيبوت، منسقة هذا المشروع "نحن لا نخطط لتدمير الكويكب، بل فقط تغيير مداره بدفعة خفيفة. وهذا التغيير سيكون بحدود درجة واحدة".

ومن المنتظر إطلاق DART باستخدام صاروخ النقل فالكون 9 يوم 24 نوفمبر الجاري من مطار قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية في كاليفورنيا.

المصدر: نوفوستي