هل يمكننا إنقاذ الأرض من خطر الكويكبات؟

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أنه من أجل إنقاذ الأرض من سقوط الكويكبات يجب نشر تلسكوبات على القمر.

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ويشير روغوزين في حديث لـ "gazeta.ru"، لا توجد في الوقت الحاضر وسائل لإنقاذ الأرض من الكويكبات المدمرة.

ويقول، "حسنا، لنفرض أننا علمنا بأن جسما ما يطير باتجاه الأرض. أي قد يحصل ما حصل للديناصورات. ولكن في الوقت الحاضر لا توجد وسائل يمكنها إنقاذ الأرض من هذا الخطر".

ووفقا له، ترى أجهزة المراقبة الروسية والأمريكية جميع الأجسام الخطيرة، تقترب من الأرض، باستثناء تلك التي تأتي من جهة الشمس.

ويقول، "من أجل سد هذه الثغرة، يجب نشر تلسكوبات على القمر وليس على الأرض".

ويضيف، من أجل ذلك لا بد من تعاون دولي لمواجهة الكويكبات المدمرة.

ويقول، "هذا البرنامج سيكون مكلفا جدا. لذلك يجب أن يكون دوليا. لأنه سيكون نظاما، للتحرك بسرعة للقاء هذا الجسم، والتأثير فيه ما يضمن تدميره إلى قطع صغيرة تحترق في الغلاف الجوي للأرض، أو من خلال تغيير مساره لمنع اصطدامه بالأرض. وهذا نعرفه حاليا على المستوى النظري".

المصدر: نوفوستي