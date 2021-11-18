أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل "بروتون-إم" من مطار بايكونور الفضائي من 6 إلى 12 ديسمبر المقبل.

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ووفقا له، تقرر تأجيل إطلاق الصاروخ من أجل إكمال ما يلزم من العمل في وحدة التعجيل.

ويذكر أن صاروخ النقل "بروتون-إم" سيحمل إلى الفضاء قمرين للاتصالات والبث التلفزيوني Express-AMU3 و Express-AMU7، اللذين كان من المقرر إطلاقهما يوم 8 نوفمبر الجاري، ولكن في 23 سبتمبر أعلن عن تأجيل إطلاقهما إلى يوم 6 ديسمبر 2021 وآلان تقرر تأجيل الإطلاق إلى يوم 12 منه.

ومن المقرر وضع القمرين في مدار دائري ثابت بالنسبة للأرض على ارتفاع 36 ألف كلم، ومهمتهما توفير خدمات اتصالات عالية الجودة والبث التلفزيوني في روسيا والدول الأجنبية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"