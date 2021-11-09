"روس كوسموس" تعلن موعد إطلاق أقمار الاتصالات Express-AMU

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن أقمار الاتصالات Express-AMU ستطلق إلى الفضاء يوم 6 ديسمبر 2021.

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ويشير المكتب، إلى أن قمري البث التلفزيوني Express-AMU3و Express-AMU7 ستطلق يوم 6 ديسمبر في الساعة 15.20 بتوقيت موسكو، من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم"، لحساب شركة Space Communications الروسية، التي يبلغ مجموع أقمارها الصناعية العاملة في الفضاء حاليا 12 قمرا، مهمتها توفير البث التلفزيوني والإذاعي والاتصالات الهاتفية ونقل البيانات وإنشاء شبكة اتصالات. تغطي هذه الأقمار مجمل مساحة روسيا ودول الجوار.

يذكر أنه كان من المقرر إطلاق القمرين في شهر نوفمبر الجاري، ولكن اكتشاف مشكلة فنية في أحدهما دفع لتأجيل إطلاق القمرين إلى شهر ديسمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي