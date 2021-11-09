 
مباشر

"روس كوسموس" تعلن موعد إطلاق أقمار الاتصالات Express-AMU

الفضاء

Roscosmos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rowt

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن أقمار الاتصالات Express-AMU ستطلق إلى الفضاء يوم 6 ديسمبر 2021.

إقرأ المزيد
روسيا تطلق مجموعة أقمار SKIF لتوفير خدمات الإنترنت على الأرض
روسيا تطلق مجموعة أقمار SKIF لتوفير خدمات الإنترنت على الأرض


ويشير المكتب، إلى أن قمري البث التلفزيوني Express-AMU3و Express-AMU7 ستطلق يوم 6 ديسمبر في الساعة 15.20 بتوقيت موسكو، من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم"، لحساب شركة Space Communications الروسية، التي يبلغ مجموع أقمارها الصناعية العاملة في الفضاء حاليا 12 قمرا، مهمتها توفير البث التلفزيوني والإذاعي والاتصالات الهاتفية ونقل البيانات وإنشاء شبكة اتصالات. تغطي هذه الأقمار مجمل مساحة روسيا ودول الجوار.

يذكر أنه كان من المقرر إطلاق القمرين في شهر نوفمبر الجاري، ولكن اكتشاف مشكلة فنية في أحدهما دفع لتأجيل إطلاق القمرين إلى شهر ديسمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا