إسبانيا تصنع أول صاروخ نقل في تاريخها

عرضت شركة PLD Space الإسبانية أول صاروخ نقل فضائي شبه مداري قابل لإعادة الاستخدام.

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وأعلن راؤول توريس، أحد مؤسسي الشركة، خلال عرض صاروخ النقل Miura 1 في مدريد، "كانت إسبانيا إلى الآن تتمكن من صنع السفن والطائرات فقط، والآن أضبح بإمكاننا صنع الصواريخ أيضا".

ويضيف، "ستكون إسبانيا قادرة على اعتبار نفسها واحدة من 14 دولة في العالم لها إمكانيات فضائية".

ومن جانبه أعلن راؤول فيردو، المؤسس الثاني للشركة، لقد واجه المهندسون "عددا كبيرا من التحديات التقنية، حيث كان عليهم عمليا البدء بجميع التكنولوجيات من الصفر تقريبا".

وتخطط الشركة لإطلاق الصاروخ عام 2022 من مركز El Arenosillo للاختبارات في Huelva. ويمكن للصاروخ أن يحمل ما يصل إلى 100 كيلوغرام من الحمولة ويصعد إلى ارتفاع 153 كيلومترًا في 122 ثانية.

وقد أعلن المبتكرون، أن الصاروخ Miura 1 ، هو اول صاروخ أوروبي شبه مداري من صنع شركة خاصة.

ووفقا لهم "تم تصميم أول منظومة فضائية من قبل شركة PLD Space لنقل الحمولات إلى الفضاء وإعادتها بأمان إلى الأرض".

والصاروخ MIURA 1 من مرحلة واحدة طوله 12.5 متر وقطره 0.7 متر، ومزود بمنظومة تسمح بإعادة استخدام المحركات والمظلات.

وتهدف الشركة إلى صنع صاروخ Miura 5، الذي يمكنه حمل 300 كيلوغرام من البضائع إلى مدار أرضي منخفض. ومن المقرر إطلاقه عام 2024 من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

المصدر: نوفوستي