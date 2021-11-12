"جولة عبر أجواء الزهرة اللاذعة".. ناسا تشارك فيديو لما سيحدث عند الهبوط على الكوكب أوائل 2030!

يُعرف كوكب الزهرة باسم التوأم الشرير للأرض، وقد تجاهلته وكالة ناسا إلى حد كبير على مدار الثلاثين عاما الماضية لأن العديد من العلماء اعتقدوا أنه كوكب "ميت".

ولكن وكالة الفضاء الأمريكية تخطط الآن لإرسال مسبارين جديدين بقيمة 500 مليون دولار (352 مليون جنيه إسترليني) إلى كوكب الزهرة، وشاركت مقطع فيديو لما سيحدث عندما يهبط أحدهما إلى سطحه في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.

ويسمح للمشاهدين بالقيام برحلة عبر الغلاف الجوي اللاذع للكوكب، لمعرفة التجارب العلمية التي ستجريها المركبة الفضائية DAVINCI + في طريقها للهبوط على العالم الجهنمي.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف بيل نيلسون، مدير ناسا، أن كلا المهمتين إلى الكوكب يتوقع إطلاقهما في غضون السنوات العشر القادمة.

We have a lot of questions for Venus. 🤔



The #DAVINCIMission heads to Venus in 2029 and aims to uncover our planetary sister's mysterious past. Was Venus once like Earth? How has the planet evolved? Five instruments aboard the spacecraft hope to answer these questions and more. pic.twitter.com/EyTOw5foeP — NASA Goddard (@NASAGoddard) November 10, 2021

وسيدور أحدهما، يطلق عليه VERITAS، حول كوكب الزهرة ويتعمق عبر غيومه الكثيفة لرسم خريطة السطح.

ويكمن الهدف في فهم التاريخ الجيولوجي للكوكب والتحقيق في سبب تطوره بشكل مختلف عن الأرض. ويمكنه أيضا اكتشاف ما إذا كانت البراكين والزلازل لا تزال تحدث على كوكب الزهرة.

ولكن DAVINCI + (التحقيق في الغلاف الجوي العميق للزهرة للغازات والكيمياء والتصوير)، سيذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال الهبوط الفعلي في الكوكب.

وعندما يسقط على السطح، سيقيس المسبار عالي التقنية الغلاف الجوي اللاذع للكوكب لفهم كيفية تشكله وتطوره.

وسيهدف أيضا إلى تحديد ما إذا كان كوكب الزهرة - وهو أكثر الكواكب سخونة في النظام الشمسي حيث تبلغ درجة حرارة سطحه 900 درجة فهرنهايت (500 درجة مئوية) - يحتوي على محيط على الإطلاق.

وقال جيادا أرني، عالم الكواكب في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند: "كوكب الزهرة ينتظرنا جميعا، وDAVINCI + جاهز لنقلنا إلى هناك وإشعال نهضة كوكب الزهرة الجديدة".

ومن المقرر إطلاق DAVINCI + إلى كوكب الزهرة في عام 2029، بعد عام من "فيريتاس".

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أولا، ستقوم المركبة الفضائية بإجراء عمليتي طيران على الكوكب لدراسة غلافه الجوي والسطح الليلي. وستلاحظ كيف تتغير الغيوم بمرور الوقت وتحاول تحديد مادة كيميائية غامضة تمتص الضوء فوق البنفسجي.

وستبحث أيضا عن الغازات - مثل الهيليوم والنيون والأرجون والكريبتون - في الغلاف الجوي.

وأثناء العمل الليلي، عندما يطلق الكوكب حرارته الممتصة، سيرسم المسبار السطح في ضوء الأشعة تحت الحمراء في محاولة لفهم كيفية تشكل المرتفعات الغريبة في العالم.

وبعد سبعة أشهر من عمليتي التحليق، ستنزل المركبة لمدة ساعة واحدة عبر الغيوم، حيث ترسل البيانات على طول الطريق إلى موقع الهبوط "ألفا ريجيو".

وسيكتشف التكوين ودرجات الحرارة والضغوط والرياح الموجودة في كل طبقة من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.

وبينما يتجه نحو السطح، من المتوقع أن يعرض DAVINCI + أول صور عالية الدقة للسمات الجيولوجية "الفسيفساء" للكوكب في "ألفا ريجيو".

ويعتقد العلماء أن هذه الميزات يمكن أن تكون قابلة للمقارنة مع القارات على الأرض، وربما تشير إلى أن كوكب الزهرة لديه الصفائح التكتونية.

وقال أرني إن المسبار من خلال مهمته سيُظهر للبشر "ما قد يكون عليه الوقوف على سطح كوكب الزهرة".

وستخبرنا الاكتشافات التي تظهر من مجموعة البيانات المتنوعة هذه، ما إذا كان كوكب الزهرة صالحا للحياة حقا.

المصدر: ديلي ميل