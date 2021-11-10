هابل يلتقط صورة لبقايا ممزقة لانفجار كوني

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية صورة لـ DEM L249، أحد بقايا مستعر أعظم على بعد نحو 160 ألف سنة ضوئية من كوكبة برج الجبل.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن انفجارا نجميا هائلا، يعرف باسم المستعر الأعظم، خلف أشرطة من الغاز الكوني تسمى DEM L249. وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية أنه من المحتمل أن تكون بقايا مستعر أعظم من النوع 1a، والذي يحدث عندما يموت نجم قزم أبيض.

What comes after a supernova?



These cosmic ribbons of gas are what’s left behind from a huge stellar explosion.



The remnants, called DEM L249, shine in this newly released Hubble image: https://t.co/3qfZAnz0MY#NebulaNovemberpic.twitter.com/6Vx100psiD — Hubble (@NASAHubble) November 9, 2021

وعادة ما تكون النجوم القزمة البيضاء مستقرة، ولكن في النظام الثنائي، عندما يدور نجمان حول بعضهما البعض، يمكن للقزم الأبيض أن يسحب جاذبية الكثير من المادة المصاحبة له بحيث يصل إلى الكتلة الحرجة وينفجر.

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ويصف العلماء DEM L249، الموجود في سحابة ماجلان الكبيرة، وهي مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة، بأنه بقايا مستعر أعظم غير عادي.

ووجد علماء الفلك الذين استخدموا مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا وXMM-Newton التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أن غازه كان أكثر سخونة وألمع في الأشعة السينية من بقايا مستعر أعظم نموذجي من النوع 1a.

ويعتقد علماء الفلك أن النجم القزم الأبيض DEM L249 كان أضخم مما كان متوقعا. فالنجوم الأثقل تطرد المزيد من الغازات، ما يعني أيضا أنه كان سيموت في وقت مبكر من دورة حياته.

والتقط تلسكوب هابل هذه الصورة أثناء البحث عن رفقاء ناجين من النجوم القزمة البيضاء التي تحولت إلى مستعر أعظم في سحابة ماجلان الكبيرة.

المصدر: phys.org