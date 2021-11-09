"ناسا": تأجيل مهمة رواد الفضاء الأمريكية إلى القمر حتى عام 2025

أعلن مدير وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية بيل نيلسون أن الوكالة لن ترسل روادا إلى القمر قبل عام 2025 على أدنى تقدير.

وقال نيلسون في مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء: "في تقديرنا لن تتم مهمة "أرتيميس 3" قبل عام 2025".

وبذلك يؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإرسال أول بعثة مأهولة إلى القمر منذ السبعينات من القرن الماضي.

ووافق جو بايدن على استمرار البرنامج الذي يعرف بـ"أرتيميس"، ويهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024، تمهيدا لرحلات مأهولة أكثر طموحا إلى المريخ في المستقبل.

المصدر: رويترز