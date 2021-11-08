هابل يرصد سديما كوكبيا ملونا تحيط به هالة ضبابية بعد انفجار نجم مشابه للشمس

شارك فريق تلسكوب هابل صورة رائعة لسديم كوكبي يسمى NGC 2438، تشكل بعد موت نجم شبيه بالشمس.

ويقع السديم على بعد 1370 سنة ضوئية في كوكبة الكوثل (Puppis)، ووقع اكتشافه من قبل عالم الفلك البريطاني، المولود في ألمانيا، ويليام هيرشل في 19 مارس 1786.

What happens after a star like our Sun dies?



You get what’s called a planetary nebula, like this newly released Hubble image of NGC 2438.



Find out more: https://t.co/seHsZWrhle#NebulaNovemberpic.twitter.com/Zs2NlNWi3Y — Hubble (@NASAHubble) November 4, 2021

ويتوسع النجم المركزي متوسط الحجم NGC 2438، الذي تبلغ درجة حرارة سطحه نحو 75000 كلفن، ما يجعله أحد أكثر النجوم المعروفة حرارة، وسيطرد طبقاته الخارجية من الغاز إلى الفضاء أثناء موته، تاركا وراءه نواة قزم أبيض.

NASA, ESA, K. Knoll (NASA Goddard), S. Öttl (Leopold Franzens Universität Innsbruck), et. al., and DSS; Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

وتحيط هالة من الغاز المتوهج بقطر 4.5 سنة ضوئية بالحلقة الداخلية الأكثر إشراقا للسديم.

وتعرض العديد من السدم الكوكبية المستديرة أو شبه المستديرة هياكل الهالة هذه، وكان علماء الفلك يحققون في كيفية تطورها.

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وكان NGC 2438 أحد السدم التي وقع دراستها، ووجد الباحثون أن هالة السديم تضيء بسبب الإشعاع المؤين للقزم الأبيض المركزي.

وفي الصورة المليئة بالألوان التي نشرها فريق هابل، يمثل اللون الأزرق الأكسجين المؤين المزدوج (O III)، والأخضر هو الهيدروجين (H-alpha)، والبرتقالي عبارة عن نيتروجين (N II)، والأحمر عبارة عن كبريت (S II).

والتقط تلسكوب هابل الفضائي هذه الصورة بواسطة كاميرا هابل ذات المجال الواسع وكاميرا Planetary Camera 2، والتي أعطتها شكل السلم المميز.

المصدر: phys.org