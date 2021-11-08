"ناسا" تطور مشروعا جديدا لدراسة مناخ الأرض

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية أنها تعمل على مشروع جديد لمراقبة طقس الأرض عبر الفضاء.

وخلال اجتماع مع خبراء ناسا، قال مدير الوكالة، بيل نيلسون :"يسعدني أن أعلن عن المشروع الجديد لوكالتنا والذي سيحمل اسم "البحث في تحديثات الحمل الحراري" Investigation of Convective Updrafts أو (INCUS)".

وأضاف أن المشروع "يتضمن خطة لإطلاق 3 أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء، حتى عام 2027، والتي سوف تستخدم لدراسة سلوك العواصف الاستوائية والعواصف الرعدية على الأرض، وتأثير هذه العواصف على الطقس والمناخ".

NEWS: We’ve selected a new @NASAEarth mission that will study why, how, and exactly when and where tropical storms and thunderstorms form. The Investigation of Convective Updrafts, or INCUS, may further improve our weather and climate models: https://t.co/ceen6dDjtGpic.twitter.com/pGP6966L31 — NASA (@NASA) November 5, 2021

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وأشار نيلسون إلى أن مثل هذه المشاريع التي تقوم بها "ناسا" ستوفر "فرصة كبيرة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية على الأرض والتحضير لتفادي أخطارها".

وتعمل "ناسا" في السنوات الأخيرة على العديد من المشاريع، التي تهدف لدراسة مناخ الأرض، وكانت قد اختبرت، خلال أحد هذه المشاريع، طريقة لإطلاق أسراب من الدرونات، تم تجهيزها بمستشعرات خاصة، لقياس درجات حرارة الهواء، ومعدلات الرطوبة، والضغط الجوي.

المصدر: فيستي