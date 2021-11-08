رائد ورائدة صينيان ينجزان مهامهما خارج المحطة الفضائية

أنجز الصيني، جاي جيغان والصينية وان يابينغ، الأحد 7 نوفمبر ما أوكل إليهما من مهام خارج المحطة الفضائية الصينية.

أفاد بذلك التلفزيون المركزي الصيني الذي قال إن الرائد والرائدة الصينيين خرجا من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف. أما زميلهما، إي غوانفو، فبقي داخل المحطة للاتصال بهما والتنسيق بينهما دون أن يخرج من المحطة. واستغرق عمل الرائد والرائدة خارج المحطة 6 ساعات.

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يذكر أن مركبة "شانجو – 13" الصينية المأهولة بـ3 رواد على متنها انطلقت إلى المحطة الفضائية الصينية الجاري إنشاؤها الساعة 00.23 بالتوقيت المحلي يوم 16 أكتوبر الماضي من مطار "دزوزو آن" في شمال الصين والتحمت بعد مرور 9 ساعات بوحدة المحطة الرئيسية. وقد باشر رواد الفضاء بصيانة المحطة التي سيمكثون فيها خلال 6 أشهر.

يذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلق على ارتفاع نحو 400 كيلومتر. ويتوقع أن يبلغ عمرها 10 أعوام. وهي تتسع لـ3 رواد، ويمكن أن يقيم فيها 6 رواد لمدة استبدال طاقمها. وتم تصميم المحطة على شكل حرف T الإنجليزي. وسيبلغ وزنها 66 طنا، ويتوقع أن تنتهي عملية إنشائها عام 2022.

وكانت القيادة الفضائية الصينية قد أعلنت في وقت سابق أن المحطة الفضائية الصينية متاحة لتحقيق مشاريع دولية.

المصدر: تاس