"ناسا" تؤجل إطلاق صاروخ "سبيس إكس" بسبب مشاكل صحية لدى أحد أفراد الطاقم

أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية يوم الاثنين تأجيل إطلاق صاروخ "سبيس إكس" إلى المحطة الفضائية الدولية لـ3 أيام بسبب مشاكل صحية عند أحد أفراد الطاقم المتكون من 4 رواد فضاء.

ولم تحدد الوكالة طبيعة المشاكل الصحية لرائد الفضاء، لكنها نفت أن تكون حالته متعلقة بـ"كوفيد-19".

إقرأ المزيد

ويتم تأجيل إطلاق الصاروخ للمرة الثانية على التوالي، حيث كان من المقرر تنفيذه يوم 31 أكتوبر، لكنه تأجل إلى يوم الأربعاء المقبل بسبب الظروف الجوية.

والآن من المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ يوم السبت عند الساعة 23:36 بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا.

المصدر: "رويترز"