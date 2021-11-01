تأجيل إطلاق مركبة Crew-3 الفضائية المأهولة

قررت ناسا وشركة سبيس إكس تأجيل إطلاق المركبة الفضائية Crew-3 المأهولة إلى يوم 3 نوفمبر بسبب الأحوال الجوية.

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ويذكر أن الموعد الأولي لإطلاق المركبة Crew-3 المأهولة كان يوم 31 اكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيلة يوما واحدا إلى يوم 1 نوفمبر 2012. ولكن بسبب سوء الحوال الجوية تقرر تأجيل عملية الإطلاق إلى يوم الأربعاء 3 نوفمبر في الساعة 1.10 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8.10 بتوقيت موسكو)، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا.

وجاء في بيان ناسا المنشور على موقعها الرسمي، "تخطط ناسا وسبيس إكس لإطلاق المركبة الفضائية Crew-3 المأهولة، إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 3 نوفمبر 2021 في الساعة 1.10 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب العاصفة القوية".

وتحمل المركبة Crew-3 على متنها رائد الفضاء المخضرم توم مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون ورائد الفضاء الألماني ماتياس ماورير، حيث من المقرر أن يعمل هذا الطاقم في المحطة الفضائية الدولية حوالي ستة أشهر.

المصدر: نوفوستي