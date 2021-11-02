تأجيل خروج رائدي الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء المكشوف

تم تأجيل خروج رائدي الفضاء الأمريكييْن، توم مارشبارن وكايلا بارون، لمدة أسبوعين تقريبا.

أعلنت ذلك وكالة "ناسا" الأمريكية في جدول زمني للعمليات المنفذة على متن المحطة الفضائية الدولية نشرته الأحد 31 أكتوبر الماضي.

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وكان من المفترض أن يصل رائدا الفضاء إلى المحطة الفضائية بعد إطلاق مركبتهما Crew Dragon المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" يوم 31 أكتوبر ليخرجا إلى الفضاء المكشوف يوم 17 نوفمبر الجاري.

إلا أن إطلاق المركبة المأهولة تم تأجيلها إلى 3 نوفمبر الجاري لسوء الطقس، ما دفع "ناسا" إلى إرجاء خروج الرائدين من المحطة إلى الفضاء المكشوف إلى الساعة 15.05 يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأشارت "ناسا" إلى أن خروج رائدا الفضاء يهدف إلى استبدال هوائي خارج المحطة، ما سيستغرق 6 ساعات 30 دقيقة، وأضافت أن رواد الفضاء الأمريكيين سيخرجون إلى الفضاء المكشوف للمرة الـ78.

المصدر: تاس