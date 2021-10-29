روسيا تحقق قفزة في معدل إطلاق صواريخ الفضاء مقارنة بالعام الماضي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن معدل إطلاق صواريخ الفضاء الروسية ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "العام الماضي نفذت روسيا 17 عملية إطلاق للصواريخ الفضائية من قواعد بايكونور وبليسيتسك وفوستوتشني وكورو، والعام الجاري أطلقت عددا أكبر من صواريخ الفضاء".

وجاء في البيان "من المقرر أيضا إطلاق عدة صواريخ فضاء روسية أخرى في نوفمبر وديسمبر العام الجاري، في 24 نوفمبر ستشهد قاعدة بايكونور بكازاخستان إطلاق صاروخ Soyuz-2.1b مع مركبة Progress M-UM، وفي 1 ديسمبر سيطلق صاروخ Soyuz-ST من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية ليحمل إلى مدارات الأرض أقمارا تابعة لمنظومة Galileo الملاحية".

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وأشار البيان إلى أن روسيا تنوي في 8 ديسمبر المقبل إطلاق مركبة فضائية مأهولة من قاعدة "بايكونور"، إذ ستنقل هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين، ورجل الأعمال اليابايني، وساكو مايزاوا، ومساعده في الأعمال التجارية، يوزو هيرانو، كما يفترض أن يشهد ديسمبر المقبل أيضا إطلاق صاروخ Angara-A5 الروسي من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وصاروخ Proton-M الروسي من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان.

المصدر: فيستي