العلماء يحلون لغز "شياطين الغبار" على المريخ

خلص علماء الفيزياء إلى أن أشعة موجات الميكروويف على المريخ التي سجلها عام 2009 نظام الاتصال الفضائي الأمريكي البعيد NASAе قد تكون ناتجة عن عواصف الغبار وما يسمى بـ"شياطين الغبار".

والتي تظهر في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر. وقد نشرت مجلة Icarus العلمية نتائج الدراسة بهذا الشأن.

وجاء في مقال نشرته المجلة أن الأشعة من هذا النوع على الأرض لها علاقة بما يسمى بـ"رنين شومان"، بصفته موجات كهرومغناطيسية ثابتة ذات ترددات منخفضة للغاية تحدث بسبب شحنات البرق. فيما لا توجد في أجواء المريخ غيوم رعدية، لكن صدمات التيار الكهربائي قد تظهر في الغلاف الجوي للمريخ خلال عواصف الغبار التي تهب هناك. وقد كشفت الدراسة عن آلية يمكن أن تولد "رنين شومان" على المريخ.

إقرأ المزيد

يذكر أن عواصف الغبار وغيرها من الظواهر الجوية المرتبطة بتراكم جزيئات الرمل وأشكالا أخرى من المواد الصلبة في الجو تلعب دور "قائد أوركسترا" المناخ والطقس على سطح المريخ. وإنها لا ترفع درجة حرارة الجو بمقدار بضع درجات وتظلل سطح الكوكب فحسب بل وتسرّع عملية تطاير جزيئات الماء من الغلاف الجوي للمريخ إلى الفضاء الخارجي.

ويحاول علماء الكواكب منذ فترة طويلة فهم ما إذا كانت عواصف الغبار واسعة النطاق و"شياطين الغبار"، بصفتها دوامات صغيرة نسبيا يبلغ قطرها عدة عشرات من الأمتار، مصحوبة بالبرق وغيره من صدمات الكهرباء في الغلاف الجوي. وافترض العلماء أنها ناتجة عن اصطدام جزيئات الغبار بجزيئات جو المريخ واحتكاكها المتبادل.

المصدر: تاس