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سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة في نوفمبر

الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة في نوفمبر
Reuters
صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلن مركز القبة السماوية الفلكي الروسي أن سكان روسيا وعدة دول سيتمكنون من مشاهدة ظواهر فلكية مميزة في شهر نوفمبر المقبل.

وتبعا لبيان أصدره المكتب الصحفي التابع للمركز فإن سكان بعض مناطق الكرة الأرضية سيشاهدون في ليلة 17-18 نوفمبر ذروة ظاهرة شهب الأسديات، أذ سيتمكنون من رؤية نحو 15 نيزكا متساقطا في الساعة، ولمشاهدتها بشكل واضح يفضل التوجه إلى أماكن خالية بعيدة عن أضواء المدن.

وكان المركز قد أشار العام الماضي إلى أن معدل تساقط الشهب الذي يمكن ملاحظته أثناء هذه الظاهرة يختلف ما بين سنة وأخرى، وأن العلماء يتوقعون أن يكون هذا المعدل في السنوات العشر القادمة ما بين 15 إلى 20 شهابا متساقطا يظهر في السماء كل ساعة.

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وأشار البيان أيضا إلى أن 19 نوفمبر سيشهد خسوفا جزئيا للقمر، وسيستمر هذا الخسوف نحو 3 ساعات و28 دقيقة، والذروة ستكون بتمام الساعة 12:04 بتوقيت موسكو، إذ سيظهر قرص القمر داكنا بشكل كامل تقريبا ومحاطا بحواف مضيئة.

أما بالنسبة لسكان روسيا فإن هذه الظاهرة ستكون واضحة للموجودين في المناطق الشرقية من البلاد، وخصوصا مناطق الشرق الأقصى الروسي حسبما أشار الخبراء في مركز القبة السماوية.

المصدر: فيستي

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