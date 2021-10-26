برنامج اختبارات طيران المركبة الفضائية "أريول" قد يتغير

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن برنامج اختبارات الطيران الخاصة بالمركبة الفضائية الجديدة "أريول" قد يخضع لبعض التعديلات.

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ويشير روغوزين في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذه التعديلات سببها عدم وجود صاروخ فائق الثقل لإطلاقه إلى الفضاء البعيد.

ويقول، "لا أحد يعفينا من مسألة ضمان أول إطلاق للمركبة الفضائية "أريول" غير المأهولة في ديسمبر عام 2023 من مطار فوستوتشني الفضائي. ومن جانب آخر ليس مستبعدا تمديد فترة اختبارات المركبة وفقا لجدول زمني أكثر عقلانية، مع الآخذ بالاعتبار أن الصاروخ فائق الثقل لحمل المركبة "أريول" هو صاروخ خاص وليس من نوع "أنغارا".

ويضيف روغوزين، "سنضمن في عام 2023 عملية الإطلاق، وبعد ذلك سنحدد كيفية إجراء اختبارات الطيران. لأن هذه المركبة قمرية ومخصصة للطيران إلى الفضاء البعيد. أي لإجراء اختبارات الطيران لا بد من وجود صاروخ فائق الثقل".

ووفقا له، لا تزال خطط استخدام صاروخ "أنغارا" لإطلاق المركبة الفضائية "أريول" إلى المحطة الفضائية الدولية، ومستقبلا إلى المحطة الفضائية الروسية قائمة.

المصدر: نوفوستي