قبرص تضع المريخ نصب عينيها بأداة لتحديد عمر الصخور

أكد رئيس منظمة قبرص لاستكشاف الفضاء جورج دانوس أن بلاده تهدف إلى الانضمام لمحاولات استكشاف الفضاء بتطوير أداة أشعة صغيرة، قادرة على تحديد عمر عينات من التربة والصخور المريخية.

وقال، إن "المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليون يورو، هو الأول بالنسبة لقبرص والهدف هو استكماله خلال 18 شهرا".

وأضاف: "المنظمة ستبحث عن شركاء منهم (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية لنقل الأداة على متن سفينة فضاء متجهة إلى المريخ من أجل مزيد من الدقة في دراسة التربة والصخور على سطح المريخ".

وانضمت مجموعة من العلماء البارزين إلى المشروع ومنهم مارسيلو كوراديني، المدير السابق لقسم استكشاف النظام الشمسي في وكالة الفضاء الأوروبية، وإنريكو فلاميني رئيس العلماء سابقا في وكالة الفضاء الإيطالية، ولوتشيا مارينانغيلي عالمة جيولوجيا الكواكب.

واختار العلماء قبرص لتطوير الأداة لأنه بالإمكان اختبارها على جيوب في التربة الصخرية والبركانية على متن الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط، والتي تشبه تلك الموجودة على المريخ.

وحدد العلماء منطقتين في الأقل بقبرص تشبه فيهما الصخور ورواسب التربة بعد تأثرها بعوامل المياه والرياح سطح المريخ.

وأطلق على الأداة اسم "إن تايم"، وتعمل على إطلاق أشعة سينية على عينات صغيرة من التربة والصخور والتي تسفر عن خروج ضوء يتمكن من خلاله العلماء من تحديد عمر العينات.

المصدر: "أ ب"