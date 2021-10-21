روسيا تستعد لاختبار جديد لصواريخ "أنغارا" المعدلة الفضائية الثقيلة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الفضائية الروسية أن الاستعدادات جارية في قاعدة "بليسيتسك" لإطلاق صاروخ معدل ثقيل من نوع "أنغارا".

وتبعا للمصادر فإن الخبراء في قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية باشروا بالتحضير لعملية إطلاق صاروخ فضائي جديد من نوع Angara-A5، وبدأوا بإجراء الفحوصات النهائية للصاروخ ومنصة الإطلاق.

وفي وقت سابق كان قائد القوات الجو-فضائية الروسية، سيرغي سوروفيكين قد أبلغ وزير الدفاع الروسي بأن المختصين في القاعدة يعملون على تجميع مراحل الصاروخ المذكور، وأن القرار حول موعد إطلاقه إلى الفضاء سيتخذ في أكتوبر الجاري.

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وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

وكانت روسيا قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن.

المصدر: فيستي