شاحنة فضائية روسية تحقق مناورات في مدار الأرض

انفصلت شاحنة "بروغريس إم إس – 17" الفضائية يوم 21 أكتوبر عن وحدة "بويسك" الفضائية في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية.

أفاد بذلك الموقع الإلكتروني لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وجاء على الموقع أن الشاحنة انفصلت عن المحطة وابتعدت عنها حين حلقت فوق منغوليا. ولا تزال الشاحنة تقوم الآن برحلة مستقلة في مدار الأرض ستستغرق 29 ساعة، ثم ستلتحم صباح الجمعة 22 أكتوبر بوحدة "ناؤوكا" الروسية متعددة المهام.

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وتم تحقيق تلك المناورة في إطار التحضيرات لاستقبال وحدة "بريتشال" الفضائية الروسية الجديدة التي يجب أن تلتحم بالمحطة الفضائية لاحقا. أما شاحنة "بروغريس إم إس – 17" فيجب أن تغادر نهائيا المحطة الفضائية الدولية وتفارق مدار الأرض مباشرة قبل إطلاق مركبة الشحن "بروغريس إم – إو إم" ووحدة "بريتشال" من مطار "بايكونور" الفضائي في نوفمبر المقبل.

يذكر أن شاحنة "بروغريس إم إس" هي مركبة فضائية تم تصميمها خصيصا لصيانة المحطات الفضائية. وإنها تستخدم لنقل الوقود والأجهزة العلمية والأكسجين والماء والمواد الغذائية وغيرها إلى المحطة الفضائية الدولية وكذلك لتعديل مدارها.

المصدر: تاس