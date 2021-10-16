في أول مهمة من نوعها.. "ناسا" ترسل مسبارا لدراسة كويكبات طروادة حول المشتري

تطلق "ناسا" اليوم أول مسبار لدراسة كويكبات طروادة حول المشتري، وهي مجموعتان كبيرتان من الصخور الفضائية يعتقد العلماء أنهما بقايا مواد أساسية تكونت منها كواكب المجموعة الشمسية.

إقرأ المزيد

ومن المقرر إطلاق المسبار الفضائي "لوسي"، الموجود داخل كبسولة شحن خاصة، من قاعدة كيب كنافيرال الجوية في فلوريدا في الساعة 5:34 (09:34 بتوقيت غرينتش) على متن الصاروخ "أطلس في" من تحالف الإطلاق المتحد، وهو مشروع مشترك بين شركتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن".

وإذا مضت الأمور وفقا للمخطط فسيظل "لوسي" في الفضاء في أول مهمة من نوعها مدتها 12 عاما لدراسة عدد قياسي من الكويكبات. وسيدرس كويكبات طروادة أولا، وهي آلاف القطع الصخرية التي تدور حول الشمس في مجموعتين، واحدة أمام مسار كوكب المشتري والأخرى خلفه.

ويبلغ قطر أكبر كويكب طروادة معروف 225 كيلومترا.

ويأمل العلماء أن يقدم تحليق المسبار "لوسي" قرب سبعة من كويكبات طروادة تفسيرات جديدة بشأن كيفية تكوين كواكب المجموعة الشمسية قبل نحو 4.5 مليار عام، وما الذي صاغ نسقها الحالي.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إن الكويكبات، التي يعتقد أنها غنية بالكربون قد تقدم أيضا تفسيرات جديدة بشأن نشأة المواد العضوية والحياة على كوكب الأرض.

المصدر: رويترز