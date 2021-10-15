"ناسا": محطة الفضاء الدولية استعادت اتجاهها الطبيعي بعد فقدان السيطرة عليها لنصف ساعة

أفادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن محطة الفضاء الدولية استعادت اتجاهها في الفضاء بعد فقدان السيطرة عليها لمدة 30 دقيقة، مؤكدة أن الحادث لم يشكل أي تهديد للطاقم.

وقالت الوكالة في بيان يوم السبت: "استعاد مراقبو الرحلة السيطرة على المحطة الفضائية في غضون 30 دقيقة، هي الآن في وضع مستقر. الطاقم كان مستيقظا أثناء الحادث ولم يتعرض لأي خطر".

وفي وقت سابق أوضح فلاديمير سولوفيوف، مراقب البعثات في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية، أن المحطة انحرفت نحو 57 درجة، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق.

يذكر أن محطة الفضاء الدولية انحرفت عن اتجاهها أثناء اختبار محركات المركبة الفضائية "سويوز إم إس -18"، وتم استخدام محركات الجزء الروسي من المحطة لاستعادته.

المصدر: وكالات