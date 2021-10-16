روغوزين: أقمار روسيا الصناعية الجديدة ستساعد في تفادي أضرار الكوارث الطبيعية

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن الأقمار الصناعية الجديدة التي ستطلقها روسيا مستقبلا ستساعد في تفادي الأضرار التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال روغوزين: "إطلاق أقمار سكيف وماراثون الروسية في إطار برنامج Sphere الروسي سيؤمن تغطية مناطق واسعة من روسيا بشبكات إنترنت عالية السرعة، وسيساعد في تفادي الأضرار التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية أو الكوارث البشرية".

وأضاف " تخطط روسيا عامي 2022 و2023 لإطلاق نماذج لأقمار صناعية صغيرة من نوع سكيف وماراثون، هذه الأقمار مخصصة للاتصاات وتغطية مناطق من الأرض بشبكات إنترنت عريضة النطاق، وهذا أمر مهم جدا لبلدنا كون أجزاء كبيرة من مساحتها تقع في مناطق شديدة البرودة وقليلة السكان، هذه الأقمار ستساعدنا على تطوير البنية التحتية في تلك المناطق.. أي حالة طارئة سيتم رصدها وإرسال البيانات حولها عبر الأقمار الصناعية بسرعة، أي أنه سيكون بإمكاننا تفادي الأضرار التي قد تنجم عن الكوارث".

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وأوضح روغوزين أن برنامج Sphere الروسي يتضمن خططا لإطلاق مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية، منها أقمار اتصالات وأقمار استشعار للأرض عن بعد وأقمار لتأمين شبكات الإنترنت السريعة لعدة مناطق أرضية، وإطلاق هذه الأقمار سيؤمن منظومة اتصالات واسعة مع المركبات في الجو والبحر واليابسة أيضا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أول مرة عن مشروع البرنامج المذكور عام 2018، وأشار إلى أن الهدف منه هو إنشاء منظومة من أقمار اتصالات صناعية تضم 600 قمر.

المصدر: فيستي