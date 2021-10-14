إطلاق 36 قمرا صناعيا بريطانيا من مطار "فوستوتشني" الروسي

شهد مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي الساعة 12.40 يوم 14 أكتوبر بتوقيت موسكو إطلاق صاروخ "سويوز – 2 1 بي" الحامل 36 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات.

وحسب البث الحي لعملية إطلاق الصاروخ فإن كل الأقمار الصناعية التابعة لشركة وان ويب" البريطانية قد انفصلت بنجاح عن المرحلة الثالثة للصاروخ، ثم ستنفصل دفعات من الأقمار الصناعية عن وحدة التسريع "فريغات" بقدرما تصل المدار المعين لها.

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ويجب أن يؤدي إطلاق الصاروخ الروسي الناجح إلى بلوغ عدد الأقمار الصناعية "وان ويب" في مدار الأرض 358 قمرا صناعيا. وستستغرق عملية توزيع الأقمار الصناعية الـ 36 نحو 4 ساعات.

ويجب أن تتشكل نهائيا شبكة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية في مدار الأرض نهاية عام 2022 أو مطلع عام 2023.

يذكر أن الصواريخ الروسية الحاملة لأقمار "وان ويب" البريطانية تطلق من مطارات "فوستوتشني" و"بايكانور" الروسيين و"كورو" الفرنسي.

المصدر: تاس